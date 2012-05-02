〔中国票据市场〕月初信贷规模压力减轻致转贴报价下行,但成交尚少

路透上海5月2日电---中国票据市场转贴利率周三报价有所下行,因进入5月初银行信贷规模压力减轻,且资金面整体变化不大.不过目前来看,机构暂时还以报价为主,实际成交较少.

上海一银行交易员称,现在转贴市场"报价的居多,比上月末有一点下降."

交易员并透露,目前转贴价格报价在年息5.2%-5.3%左右,较上月末水平稍有下降.另外,因目前整体信贷规模相对宽松,此前监管层加强对同业代付管理对市场的影响还不明显.

信用证同业代付的功能类似于票据业务,但因不受银行存贷比及信贷额度的约束,去年下半年以来广受银行追捧.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.5043/5.1925 5.6935/5.4180 6.6540/6.1494

上日 5.5135/5.2125 5.7166/5.4365 6.6540/6.1494

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变动 -0.92bp/-2.00bp -2.31bp/-1.85bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价小幅下降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.9174%,较上日的4.9226%小幅下降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1064/3.0534 3.1450/3.0963

上日 3.0965/3.0515 3.1340/3.0911

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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