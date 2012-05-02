〔路透调查〕近八成机构固定收益部门预期中国5月降存准,对债市谨慎乐观

路透北京5月2日电---第五期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国5月调降存款准备金率的预期较上月明显增强,并因此呈现出对当月债市偏乐观预期的心态.

近八成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行将在5月下调一次法定存款准备金率,远高于逾六成的第四期展望占比;且有逾四成的参与机构还预期,未来三个月准备金率会共调降两次.

中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.[ID:nSB1398010]

受访机构对5月债市依然存谨慎乐观心态.其中,10年期国债收益率5月末估值的机构预测均值为3.5342%,持平于4月末水平.

此外,机构对中国出台降息举措仍较谨慎.28家参与机构一致预期,央行在5月份不会调降一年期存款基准利率(目前为3.50%).这一利率持稳预期较上期展望亦有所增强.

第五期展望调查共有28家机构参与,较上次增加中意人寿,这使保险类参与机构增至三家.其他参与机构有银行类参与机构15家,包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等九家;而基金类参与机构还是中银基金一家.

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)