〔中国债市〕现券收益率整体呈现盘整,投资者出价谨慎

路透上海5月2日电---中国银行间债市周三收益率整体呈现盘整.由于对经济数据释放的信号存在分歧,投资者出价谨慎.但中低评级信用债仍延续此前向好走势,源于绝对收益率较高和信用风险相对缓释.

交易员指出,稍早公布的4月中国PMI指数有所回升,说明国内经济状况在逐步改善;但市场预期4月新增信贷总额却逊于3月,令外界对于实质性货币宽松政策的出台充满猜测.

"今天(收益率)没怎么动,...4月份贷款的数据肯定没有3月份好了,保增长的需求下,货币宽松政策或者要出来,但是汇丰PMI是回升的,令市场存在分歧."上海一银行交易员称.

中国证券报周三援引市场人士预计,4月新增信贷在7,000亿元左右,环比回落近30%,信贷增速回落折射出信贷需求不足,宽松政策可能提前到来.[ID:nSB1521882]

4月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值49.3,较初值高出0.2,并成功脱离上月触及的近三年来次低水平48.3;而昨日发布的中国4月官方制造业PMI则连续第五个月回升至53.3,创一年新高.[ID:nSB1522226]

上述交易员并指出,由于目前低评级信用债的绝对收益率仍然具备投资价值,并且海龙短期融资券--"11海龙CP01"如期兑付后,投资者对于"政府兜底"债券的概念加强,因此仍积极介入中低评级信用债.

剩余期限约为0.619年的央票1101096券最新双边报价tCN1101096=CFXM为3.1900%/3.1401%,上一交易日收报3.1801%/3.1499%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8481 3.8069

上日 2.8035 3.7772

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2359/3.1824

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8578/2.8070

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4967/3.4330(完)

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--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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