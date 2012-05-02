〔新兴汇市〕韩元和台币领涨亚洲货币,受中美良好数据激励

路透新加坡5月2日电---韩元和台币周三领涨亚洲货币,因美国制造业数据强劲且中国制造业活动改善,鼓舞了市场人气并令资本流入亚洲地区的预期升温.

"情况有了积极的稳定.我认为该地区将受益,只要北美制造业活动回升,韩国、台湾和新加坡就可能从中获益,因为前者将有助于全球供应链好转,"Scotia Capital驻香港资深外汇分析师Sacha Tihanyi称.

Credit Agricole CIB资深分析师Dariusz Kowalczyk称,美中这全球两大经济体最新的数据强劲,目前足以吸引更多资金流入亚洲新兴市场.

多数亚洲新兴货币4月上涨,因投资者保留美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台更多宽松政策的预期,此举或吸引更多资金进入亚洲.

不过交易员补充称,地区货币的涨势料放缓,因亚洲各国央行料涉足市场放慢本币升值速度.

以下为亚洲货币兑美元0838GMT时报价:

亚洲 当日 今年以来 2011年

0838GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

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日圆 JPY= 80.31 80.09 -0.27 -4.22 76.92

坡元 SGD= 1.2386 1.2360 -0.21 +4.71 1.2969

台币 TWD=TP 29.240 29.232 -0.03 +3.59 30.290

韩元 KRW= 1127.23 1130.00 +0.25 +2.18 1151.80

泰铢 THB= 30.83 30.75 -0.26 +2.34 31.55

菲律宾披索 PHP= 42.22 42.21 -0.01 +3.85 43.84

印尼卢比 IDR= 9185.00 9190.00 +0.05 -1.36 9060.00

印度卢比 INR=IN 52.87 52.73 -0.26 +0.40 53.08

马币 MYR= 3.0238 3.0260 +0.07 +4.79 3.1685

人民币 CNY=CFXS 6.3071 6.3102 +0.05 -0.21 6.2940

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(完)

--编译 吴云凌;审校 隋芬

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