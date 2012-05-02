《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--5月2日

路透北京5月2日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年4月30日-5月4日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 5/2 深 掌趣科技 300315 4,091.5 16.00 48.16 中信证券 5/7 5/2 深 晶盛机电 300316 3,335 33.00 34.74 国信证券 5/7 5/3 深 珈伟股份 300317 3,500 11.00 27.50 国泰君安 5/8 5/4 沪 宏昌电子 -- 不超过10,000 -- -- 海通证券 5/9 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,018.34亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1522442] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 鹏华金刚保本 鹏华基金 农业银行 建设银行、国信证券等 5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元人民币) 混合基金 上证180等权重 景顺长城 中国银行 长城证券、银河证券等 5/2-6/6 指数投资基金(ETF) 上证180等权重 景顺长城 中国银行 农业银行、民生银行等 5/2-6/6 ETF联接基金 标普全球高端 易方达基金 境内:中国银行 建设银行、广发证券等 5/2-5/31 (外汇额度20亿元人民币) 消费品指数增强基金 境外:中银香港 华商主题精选 华商基金 建设银行 农业银行、华龙证券等 5/2-5/29 股票基金 金鹰中证500指数 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 4/23-5/29 分级基金 建信转债增强 建信基金 民生银行 建设银行、国泰君安等 4/27-5/25 债券基金 华泰柏瑞沪深300 华泰柏瑞 工商银行 交通银行、华泰证券等 4/23-5/25 ETF联接基金 平安大华策略 平安大华 中国银行 农业银行、申银万国等 4/23-5/25 先锋混合基金 诺安汇鑫保本 诺安基金 中国银行 农业银行、爱建证券等 4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元人民币) 混合基金 中证内地低碳 海富通 建设银行 中国银行、海通证券等 4/23-5/22 经济主题指数基金 金鹰核心资源 金鹰基金 工商银行 建设银行、广州证券等 4/18-5/18 股票基金 富兰克林国海 国海富兰克林 中国银行 农业银行、国海证券等 4/16-5/18 研究精选股票基金 交银施罗德全球 交银施罗德 境内:建设银行 交通银行、海通证券等 4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元人民币) 自然资源基金(QDII) 境外:摩根大通 南方金利定期 南方基金 工商银行 农业银行、申银万国等 4/11-5/11 开放债券基金 中银沪深300 中银基金 招商银行 中信银行、中信证券等 4/9-5/11 等权重指数基金(LOF) 浦银安盛中证锐联 浦银安盛 邮储银行 招商银行、申银万国等 4/5-5/9 基本面400指数基金 泰达宏利逆向 泰达宏利 建设银行 交通银行、光大证券等 4/9-5/8 策略股票基金 汇添富理财30天 汇添富基金 工商银行 农业银行、爱建证券等 5/2-5/8 债券基金 华安月月鑫 华安基金 建设银行 中国银行、国泰君安等 5/2-5/7 短期理财债券基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 国家开发银行 200 5年 浮息金融债 周四 一年定存基准,基本利差78个bp 神华集团 100 5年 中期票据 周五 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 520 -- 520 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中国铝业公司 短期融资券 50 上周日(4月29日) 注: 考虑到资金到账时间以及五一假期换休因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周日至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 邦讯技术 2,668 20.00 3.12 136.94 139.54 4/25 5/2 明星电缆 8,667 9.30 1.85 349.10 356.97 4/25 5/2 兴业科技 6,000 12.00 2.14 268.90 276.25 4/25 5/2 ========================================================================================(完) --整理 曹巍浩; 审校 周晓峰