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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 16:50 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--5月2日

路透北京5月2日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年4月30日-5月4日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

    5/2       深     掌趣科技   300315        4,091.5      16.00        48.16     中信证券  5/7
    5/2       深     晶盛机电   300316        3,335        33.00        34.74     国信证券  5/7
    5/3       深     珈伟股份   300317        3,500        11.00        27.50     国泰君安  5/8
    5/4       沪     宏昌电子     --    不超过10,000        --           --       海通证券  5/9 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,018.34亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1522442]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注     

  鹏华金刚保本     鹏华基金      农业银行     建设银行、国信证券等     5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元人民币)
  混合基金

  上证180等权重    景顺长城      中国银行     长城证券、银河证券等     5/2-6/6
  指数投资基金(ETF)

  上证180等权重    景顺长城      中国银行     农业银行、民生银行等     5/2-6/6
  ETF联接基金

  标普全球高端    易方达基金   境内:中国银行  建设银行、广发证券等     5/2-5/31 (外汇额度20亿元人民币)
  消费品指数增强基金           境外:中银香港

  华商主题精选     华商基金      建设银行     农业银行、华龙证券等     5/2-5/29
  股票基金

  金鹰中证500指数  金鹰基金      交通银行     建设银行、广州证券等     4/23-5/29
  分级基金

  建信转债增强     建信基金      民生银行     建设银行、国泰君安等     4/27-5/25
  债券基金

  华泰柏瑞沪深300  华泰柏瑞      工商银行     交通银行、华泰证券等     4/23-5/25
  ETF联接基金

  平安大华策略     平安大华      中国银行     农业银行、申银万国等     4/23-5/25
  先锋混合基金

  诺安汇鑫保本     诺安基金      中国银行     农业银行、爱建证券等     4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元人民币)
  混合基金

  中证内地低碳      海富通       建设银行     中国银行、海通证券等     4/23-5/22
  经济主题指数基金

  金鹰核心资源     金鹰基金      工商银行     建设银行、广州证券等     4/18-5/18
  股票基金

  富兰克林国海   国海富兰克林    中国银行     农业银行、国海证券等     4/16-5/18
  研究精选股票基金

  交银施罗德全球  交银施罗德 境内:建设银行    交通银行、海通证券等     4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元人民币)
  自然资源基金(QDII)         境外:摩根大通

  南方金利定期     南方基金      工商银行     农业银行、申银万国等     4/11-5/11
  开放债券基金

  中银沪深300      中银基金      招商银行     中信银行、中信证券等     4/9-5/11
  等权重指数基金(LOF) 

  浦银安盛中证锐联 浦银安盛      邮储银行     招商银行、申银万国等     4/5-5/9
  基本面400指数基金

  泰达宏利逆向     泰达宏利      建设银行     交通银行、光大证券等     4/9-5/8
  策略股票基金

  汇添富理财30天  汇添富基金     工商银行     农业银行、爱建证券等     5/2-5/8
  债券基金

  华安月月鑫       华安基金      建设银行     中国银行、国泰君安等     5/2-5/7
  短期理财债券基金  
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备注
                (亿元)
  
  国家开发银行   200       5年     浮息金融债      周四           一年定存基准,基本利差78个bp
  神华集团       100       5年     中期票据        周五
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
  --------------------------------------------------
  央票到期         正回购到期          合计

    520                --              520
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体            债券类型      到期本金规模     到期时间
                                       (亿元)
  
  中国铝业公司       短期融资券          50          上周日(4月29日)

  注: 考虑到资金到账时间以及五一假期换休因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周日至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日  解冻日

  邦讯技术    2,668       20.00     3.12          136.94          139.54    4/25   5/2
  明星电缆    8,667        9.30     1.85          349.10          356.97    4/25   5/2 
  兴业科技    6,000       12.00     2.14          268.90          276.25    4/25   5/2
  ========================================================================================(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 周晓峰

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