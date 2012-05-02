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市场报道 | 2012年 5月 2日 星期三 16:51 BJT

〔标题新闻〕英国4月建筑业PMI降至55.8,但高于市场预期的54.0,受商业活动和新订单推动

注: PMI为采购经理人指数

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E8DN01A]

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