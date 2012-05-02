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债券 | 2012年 5月 2日 星期三 17:15 BJT

〔标题新闻〕意大利3月PPI较前月上升0.3%,较上年同期增2.7%,预估分别为成长0.5%和2.8%

* 生产者物价指数(PPI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E8DK00F]

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