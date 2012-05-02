〔伦敦美债〕公债价格持稳,市场焦点移至就业数据

路透伦敦5月2日电---美国公债价格周三在欧洲市场持稳,止住前一日的下滑态势.投资者关注周五的美国非农就业数据.

投资者和市场参与者不太可能在非农就业数据出炉前大举建仓.上月的该项数据大幅弱于预期,曾促使公债价格大涨.

ADP民间部门就业数据将在本日稍晚公布,市场预估为增长17.7万人.

德国商业银行策略师称:"ADP数据或影响对周五非农数据的预期.若增幅在18万左右,那么今日德国和美国公债都将进一步承压...不过ADP数据对非农数据的预测准确度不佳是众所周知的,在上个月的数据之后,此次这个问题将更受关注."

指标10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR持平,报1.94%.美债期货TYv1上涨3/32至132-02. (完)

--编译 王洋;审校 王冠中

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