〔银行观点〕中国票据市场利率料小幅下行,因月初信贷资金双宽--农行

路透上海5月2日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,本周为5月第一周,信贷环境重返宽松,而且从此前外汇占款和公开市场操作情况分析,预计资金面也将走宽.因此票据市场利率有望小幅下行.

报告表示,从媒体报导的数据来看,4月份信贷投放速度较3月份明显放缓,显示实体贷款需求仍显不足.在实体贷款相对低迷的情况下,机构仍会通过票据融资来迅速扩张规模.

中国证券报周三报导,根据四大国有银行信贷数据推算,4月金融机构信贷规模环比锐减已成定局.市场人士预计,4月新增信贷在7,000亿元左右,环比回落近30%,信贷增速回落折射出信贷需求不足,宽松政策可能提前到来.[ID:nSB1521882]

报告并指出,本周仅有三个工作日,预计机构以观望试探为主,报价金额环比将明显增加,但市场实际交投相对有限.其中买入需求将明显恢复,买断和逆回购报价金额均将出现放量.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)