〔欧元区数据〕3月失业率追平15年前所创纪录高位10.9%

《台湾重要政经日程》--2月20日-10月10日
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路透布鲁塞尔5月2日电---周三公布的数据显示,欧元区3月失业率升至10.9%,追平15年前所创的纪录高位,因意大利与西班牙失业情况加剧.
欧元区3月失业率较2月升高0.1个百分点,符合路透调查分析师的预期.
这与1997年2月、3月与4月的失业率齐平.自1995年开始统计以来,欧元区失业率不曾超出10.9%.
欧盟27国的失业率则持稳在10.2%,相当于失业人口约2,480万人.
欧元区部分成员国目前已经重陷衰退,或濒临衰退边缘.一些国家则受到撙节措施恶性循环效应的威胁,撙节削弱了消费者与企业信心,打压经济成长,并导致了进一步预算削减的必要.(完)
--编译 隋芬;审校 王冠中
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路透台北2月20日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,969亿台币。
* 法国大选进展令欧元走势艰难 * 欧元兑美元和日圆整理跌幅 * 美元兑日圆下跌 路透东京2月20日 - 欧元兑美元和日圆周一早盘走势乏力，此前在上周末大跌，因法国大选相关担忧重燃。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。 英国去年6月公投决定退欧后，政治紧张局面及其对欧元区的潜在影响，一直令欧元承压。 欧元兑美元 上涨0.1%至1.0619，周五跌0.6%。欧元兑日圆 小升0.15%至119.935，此前曾触及11个交易日低点119.650。欧元兑日圆周五下滑近1%。 “对日圆构成支撑的最新一轮避险操作可能是偶发性的，因为全球股市仍受到良好支撑。这并不是波及更广泛的金融市场、导致日圆出现避险买盘的典型的‘避险行为’，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 目前，日圆的相对强势压制美元走势。美元兑日圆 延续周五跌势，下滑0