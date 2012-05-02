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市场报道 | 2012年 5月 2日 星期三 17:47 BJT

〔欧元区数据〕3月失业率追平15年前所创纪录高位10.9%

路透布鲁塞尔5月2日电---周三公布的数据显示,欧元区3月失业率升至10.9%,追平15年前所创的纪录高位,因意大利与西班牙失业情况加剧.

欧元区3月失业率较2月升高0.1个百分点,符合路透调查分析师的预期.

这与1997年2月、3月与4月的失业率齐平.自1995年开始统计以来,欧元区失业率不曾超出10.9%.

欧盟27国的失业率则持稳在10.2%,相当于失业人口约2,480万人.

欧元区部分成员国目前已经重陷衰退,或濒临衰退边缘.一些国家则受到撙节措施恶性循环效应的威胁,撙节削弱了消费者与企业信心,打压经济成长,并导致了进一步预算削减的必要.(完)

--编译 隋芬;审校 王冠中

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