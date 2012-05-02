〔欧元区数据〕3月失业率追平15年前所创纪录高位10.9%

《全球汇市》欧元步履艰难，因法国政治担忧施压

* 法国大选进展令欧元走势艰难 * 欧元兑美元和日圆整理跌幅 * 美元兑日圆下跌 路透东京2月20日 - 欧元兑美元和日圆周一早盘走势乏力，此前在上周末大跌，因法国大选相关担忧重燃。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。 英国去年6月公投决定退欧后，政治紧张局面及其对欧元区的潜在影响，一直令欧元承压。 欧元兑美元 上涨0.1%至1.0619，周五跌0.6%。欧元兑日圆 小升0.15%至119.935，此前曾触及11个交易日低点119.650。欧元兑日圆周五下滑近1%。 “对日圆构成支撑的最新一轮避险操作可能是偶发性的，因为全球股市仍受到良好支撑。这并不是波及更广泛的金融市场、导致日圆出现避险买盘的典型的‘避险行为’，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 目前，日圆的相对强势压制美元走势。美元兑日圆 延续周五跌势，下滑0