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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 17:46 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月2日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)      
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*新希望集团    10         5       12   5/7簿记建档     农业银行     AA+      5/9       5/10
有限公司
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上海梅山钢铁    10         5      12   5/3簿记建档     工商银行     AA+      5/4       5/7 
                                                       建设银行
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北新建材         6         6      12   5/3簿记建档     北京银行     AA       5/4       5/7 
(000786.SZ)                                            中信银行 
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美克投资集团    3.5       3.5     12   5/3簿记建档      国开行      AA-      5/4       5/7 
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中金黄金         6         6      12   5/3簿记建档     交通银行     AAA      5/4       5/7   
(600489.SS)                                            华夏银行
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西部材料         3         3      12   5/3簿记建档     北京银行     A+       5/4       5/7 
(002149.SZ) 
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山西运城制版    9.6       4.6     12   5/4簿记建档     浦发银行     AA-      5/8       5/9 
集团 
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新疆生产建设    --         5      12   5/7簿记建档     浦发银行     AA-      5/9       5/10 
兵团建工集团 
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中天科技         8         2      12   5/8簿记建档     兴业银行     AA-      5/9       5/10 
(600522.SS) 
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中升(大连)       8         4      12   5/9簿记建档     浦发银行     AA-      5/11       -- 
集团公司 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*太极集团        6.9       3       3   5/9簿记建档     光大银行      AA-      5/10       5/11
(600129.SS)               
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神华集团       200      100        5   5/3簿记建档     工商银行      AAA      5/4       5/7 
                                                       建设银行
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海航机场        12        6        5   5/3簿记建档     进出口行      AA       5/7       5/8 
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上海梅山钢铁    40        5        3   5/3簿记建档     工商银行      AA+      5/4       5/7 
                                                       建设银行 
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赤天化集团      12        8        5   5/3簿记建档     上海银行      AA       5/4       5/7 
                                                       浦发银行 
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佛山顺德供水     6        3        5   5/3簿记建档     兴业银行      AA-      5/4       5/7 
                           (广东融资再担保提供担保)    光大银行
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衣念上海         5        5        3   5/4簿记建档     中信证券      AA       5/7       5/8 
时装公司                                               中国银行 
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中国航空技术    25        15       5   5/9簿记建档     中信银行      AAA      5/11      5/14 
国际控股公司          
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日    上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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张家港        1.8       1.8       3  5/7簿记建档     民生银行      AA+       5/8       5/9 
中小企业                         (江苏信用再担保公司提供担保) 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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无 
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   注:*代表新增.(完) 

  --整理 刘昕; 审校 曹巍浩

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