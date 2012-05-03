《交易视点》中国债市5月将震荡,欧债若恶化或助中长债收益率回落--中金

路透上海5月3日电---中国国际金融公司最新发布的利率交易策略月报指出，利率产品经过持续调整，已较为充分地反映了市场对经济触底回升的预期以及资金面改善缓慢的现状。5月份债市将呈现震荡行情，如果欧债危机进一步恶化，则中长期收益率有重新回落的可能。

从历史数据来看，10年期政策性银行债收益率突破4.3%都是在CPI同比回升至5%以上出现的，除非经济回升的力度更加强劲，或7天回购利率继续上行突破4%，否则债券收益率难以进一步上行。

建议交易型投资者以持有3-5年期非国开政策性银行债为主，风险偏好高的可增持7-10年政策性银行债博短线反弹，配置型投资者可以继续持有浮息债。

互换建议在1年、5年期互换利率分别回升至3.3%和3.5%附近重新构建收取固定利率的头寸。继续保持5-1增陡交易和5年期Shibor和Repo互换利差扩大的基差交易的头寸。

**4月CPI涨幅料重新回落至3.4%左右**

4月份CPI同比重新回落但下行速度依然缓慢，预计在3.4%左右，6月份才有可能降至3%以下.

企业的生产动力进一步增强，工业增加值同比有望回升至12.5%，但是工业品价格先扬后抑，同比跌幅预计将进一步扩大至0.5%，显示需求季节性回升的力度不强，企业的库存压力依然较大，产能过剩将长期抑制企业盈利能力.

出口表现继续好于进口，贸易顺差扩大至160亿美元左右；内需依然乏力，预计投资和消费增速分别降至20.6%和14.8%；有效需求不足导致贷款增量大幅下降，在6,500亿元左右，M2同比增速也将重新回落至12.6%附近。

**外汇占款增速将持续回落**

央行扩大人民币即期汇率的单日波动区间显示人民币汇率已经接近均衡水平，在未来一段时间出现趋势性升值或趋势性贬值的可能性都不大，但是双向波动会加剧。

这将使企业、居民甚至银行逐步增加外币资产，减少本币资产，外汇占款增速将持续回落，并对货币增长产生抑制作用，相应地央行也需要持续下调法定准备金比率来不断对冲外汇占款的减少。

4月下旬以来人民币兑美元的中间价出现大幅升值主要与美元指数下跌有关，而收盘价与远期汇率基本保持稳定，显示人民币升值预期并没有增强，外汇占款增量仍将保持在低位。

**5月下调存准率仍是大概率事件**

5月份由于财政存款会季节性增加和公开市场到期量减少，在不下调法定存款准备金比率的情况下，7天回购利率均值将小幅上升至3.9-4%.

如果下调0.5个百分点，则均值有望回落至3.3%。6月份以后公开市场到期量将大幅下降，外汇占款尚难明显的恢复，只要5月份CPI同比不会再次出现反弹，下调法定比率仍是大概率事件。

5月份债券发行量预计和4月份接近，净增量将高出约1,000亿元。(完)

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