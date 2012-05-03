(重温稿)〔台湾货币市场〕短率因外银月初恢复拆出而回软,旬底前料微调积数为主

* 外商银行月初恢复拆出

* 央行再升委托代收利率0.2基点至0.499%

* 短票利率走跌

记者 林妙容

路透台北5月2日电---台湾银行间短期利率高档周三微幅走跌,市场资金因月初外商银行恢复拆出较为充沛,且央行拉抬短率力道亦渐和缓,市场毋须积极推高区间的高档利率.在市况平稳中,银行着墨于旬底的积数微调.

资金调度人士指出,市场资金水位午前还显宽松,利率趋软,但午后因央行对银行申购定存单接受度颇高,闲钱很快即觅得去处,甚至不须以较低利率拆给央行委托代收隔夜游资的大型银行,则令利率持于当前区间.

"今天报到期的(存单)央行都给."一本地中型银行交易员称.

明日为本旬最后一日,多数资金调度人士以微调本旬积数为主.但周五新的一旬开始,又有364天期的央行存单标售,市场已开始担心近日国库券标低的结果是否影响市场对利率走势看法.

"(一年存单标售)目前只能看持平,最近利率的气氛又不一样了."一大型银行调度人士称.

央行将于周五(4日)标售1,000亿台币的364天期存单,下周一(7日)交割.此前182天期国库券标售决标贴现率为0.835%,低于市场预期的0.86-0.89%,外商银行得标多数.

央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.2基点至0.497%,与上交易日的调幅相当,但较上周单日调升0.3基点有所放缓.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.509%,上日在0.508%;区间在0.385-0.7%,上日在0.383-0.73%.

一周(2-7天)拆款区间在0.450-0.735%;上日区间在0.5-0.8%.

**短票利率走跌**

短票方面,交易商指出,今日发票量稀落,几乎无票可卖,票券商与银行仅承作少量交易,由于资金缺口小,不利买方喊价,短票利率应声走跌约1基点.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85%,上日在0.86-0.87%.

央行周三公布,今日共发行4,164亿台币存单,相较存单到期金额4,116.2亿,存单发行余额增加47.8亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额为8,638.20亿台币,其他交易日分别是周四693.5亿、周五226.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为负13亿台币;累计超额准备为1,537台币,加计前期1%的超额准备为2,445亿台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率平稳,月初资金陆续回流,到期续作颇为顺畅;不过30年期公债周五发行在即,预料投信和寿险明后两日有赎回压力,交易商不敢松懈以待.

资金调度人士指出,今日市场资金供应已逐渐回稳,要找新钱也不成问题,惟回流速度有限,一来银行旬底资金调度稍嫌保守,二来寿险为提前因应公债交割,资金落点也倾向落短;另见投信端有找券需求,但以非公债类为优先考量.

"可以多要钱,但还不至于到投信主动来要(公债)券,"一位证券商交易人士表示.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.

周五将发行30年券101/4R,金额350亿台币.至于各行业得标比重方面,银行得标比重38.72%、证券业29.71%、寿险业31.57%.[ID:nST0453678]."(完)