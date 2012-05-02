〔希腊评等〕标普把希腊评级从违约调升至低投机级别CCC,展望为稳定

路透雅典5月2日电---标准普尔周三一如预期将希腊信用评等从违约调升至"低投机级别",此前希腊完成了金融历史上最大规模的主权债务重组.

"依我们看,虽然债券互换缓解了希腊的短期融资压力,但该国主权债务负担仍居高不下,"标普警告称.该评级机构把希腊评级上调至CCC,展望为稳定.

标普还警告称,经济衰退及5月6日大选,对财政调整构成了风险,而进一步削减希腊债务需要做出这些调整.

"如果我们确信希腊剩余商业债务需要以互换的方式处理,就可能下调该国评级,"标普在声明中称.

3月中旬惠誉曾把希腊评级升至投机级别"B-",成为继希腊通过债务置换削减债务约1,000亿欧元,接近三分之一债务后,第一个把希腊评级从违约级别调升的主要评级机构.[ID:nSB1431062](完)