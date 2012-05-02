〔希腊评等〕标普把希腊评级从违约调升至低投机级别CCC,展望为稳定

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透雅典5月2日电---标准普尔周三一如预期将希腊信用评等从违约调升至"低投机级别",此前希腊完成了金融历史上最大规模的主权债务重组.
"依我们看,虽然债券互换缓解了希腊的短期融资压力,但该国主权债务负担仍居高不下,"标普警告称.该评级机构把希腊评级上调至CCC,展望为稳定.
标普还警告称,经济衰退及5月6日大选,对财政调整构成了风险,而进一步削减希腊债务需要做出这些调整.
"如果我们确信希腊剩余商业债务需要以互换的方式处理,就可能下调该国评级,"标普在声明中称.
3月中旬惠誉曾把希腊评级升至投机级别"B-",成为继希腊通过债务置换削减债务约1,000亿欧元,接近三分之一债务后,第一个把希腊评级从违约级别调升的主要评级机构.[ID:nSB1431062](完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。