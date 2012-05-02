〔东南亚股市〕多数收高,菲律宾与印尼股市均收于纪录高位

《台湾重要政经日程》--2月20日-10月10日
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路透曼谷5月2日电---多数东南亚股市周三收高,其中菲律宾和印尼的指标股指均升至纪录高位,因强劲的美国经济数据提振投资者的风险偏好,尤其是该地区的能源和商品类股.
印尼股市.JKSE收于4,219.3点,刷新4月3日创下的前纪录.菲律宾股市.PSI收于5,228.84点.
泰国股市.SETI创下16年新高,交易所信息显示,日内外资净买入6.2887亿泰铢(2,045万美元)泰股.
交易所信息显示,马来西亚股市流入外资2.1亿马币(林吉特)(6,940万美元).
1045GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3006.14 27.57 +0.93 +13.60 2646.35
马来西亚 .KLSE 1582.39 11.78 +0.75 +3.37 1530.73
泰国 .SETI 1239.06 10.57 +0.86 +20.85 1025.32
印尼 .JKSE 4219.30 23.31 +0.56 +10.40 3821.99
菲律宾 .PSI 5228.84 26.14 +0.50 +19.60 4371.96
越南 .VNI 472.46 -1.31 -0.28 +34.39 351.55
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(完)
--编译 李春喜 ;审校 吴云凌
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。
路透台北2月20日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,969亿台币。