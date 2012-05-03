《交易视点》中国转债市场潜在下跌空间非常有限,建议战略性建仓--中金

路透北京5月3日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略月报认为，中长期看，转债市场潜在下跌空间非常有限，在机会成本降低过程中，仍建议战略性建仓转债，弹性新券是最佳增持标的。

**策略观点**

上月转债指数涨幅为2.35%，表现较好。从上涨驱动力来看，估值修复和平价上涨是推动转债市场上涨的共同因素。

5月份需要关注哪些因素？

第一，股市方面：我们看到近期的反弹的基本面基础并不牢固，主要还是源自于政策预期，而凭借政策预期引发的波动往往容易出现反复，取决于政策兑现程度。

我们暂不改变市场中短期震荡市的判断，5月份政策兑现仍有望推动股指继续向区间震荡的上限试探，但震荡反复的概率也在加大，而长期看法偏正面。

第二，转债估值：近期有所恢复，但整体仍具有吸引力。

从影响因素来看，转债配置热情有可能增加，加上质押回购放开等，短期有利的因素仍偏多，但转债价格中已经有所反应。投资者应提防5月下旬供给窗口重新打开后带来的压力，建议在较窄的波动区间内把握时间差。

债基的权益资产总体保持了压缩状态，其中转债品种下跌空间有限，投资者中性配置的心态明显。在杠杆率较高、质押回购放开的背景下，债基短期大幅增持或减持转债的空间都不大。

第三，条款博弈方面，投资者应着重关注博汇转债有无实质动作。

我们在4月16日提到市场出现三个积极变化，而目前市场反映了什么样的预期？

第一，供给压力短期缓解和质押回购放开预期大部分已经在价格中予以反映。

第二，股市方面，市场憧憬利好政策出台，也已经反映了不少乐观预期。近日随着估值有所修复，市场开始向波动区间的中上部靠拢，目前追涨意义已不大。

如果政策配合，股市仍有可能继续向短期波动区间上限试探，而转债长期配置价值在机会成本降低后有所增强，因此我们仍建议投资者以持有为主，大规模减持的必要性也不大。但如果股市临近前期高点且5月下旬供给窗口重新打开，小规模的波段操作机会可能再次出现。

中长期看，转债市场的“底部”继续提升，潜在下跌空间非常有限。机会成本还是主要风险点之一，但影响程度在逐步降低。

在债市完成完整牛市周期、机会成本降低过程中，我们仍建议将配置重心逐步向转债倾斜。而5、6月份仍是转债市场战略性建仓窗口，遇股市调整和新券发行建议积极增持。

**热点个券**

基于蓝筹股稳健、质押回购中旬实施、供给窗口下旬重启等判断，建议重点配置工行等大盘转债；上月已经建议兑现中小盘潜力品种获利，本月建议耐心等待反手增持机会；廉价估值个券经过近期估值修复后不建议追涨，博汇面值附近可关注；弹性新券是最佳增持标的。(完)

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