欧洲已公布经济指标--2012/5/2

《台湾重要政经日程》--2月20日-10月10日
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第一季 -0.3-@-p -0.3-@-f 持平-@-p
德国 第四季 -0.2-@-f +0.6-@-r +1.5-@-f
法国 第四季 +0.2-f +0.3-f --
意大利 第四季 -0.7-f -0.2%-f -0.4-f
消费者物价指数(CPI):
英国 3月 +0.3 +0.6 +3.5
德国 4月 +0.1-p +0.3-f +2.0-p
法国(HICP) 3月 +0.9-p +0.5-f +2.6-p
意大利(HICP) 4月 +0.9-p +2.5-f +3.8-p
生产者物价指数(PPI):
英国 3月 +0.6 +0.6-r +3.6
德国 3月 +0.6 +0.4 +3.3
法国 3月 +0.5 +0.7-r +2.1
意大利 3月 +0.3 +0.4-r +2.7
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 3月 4.9-@ 4.9-@-r
德国 4月 6.8-@ 6.8-@-r
法国 第四季 9.8-@ 9.7-@
意大利 3月 9.8-@ 9.6-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 吴云凌; 审校 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透台北2月20日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,969亿台币。
* 法国大选进展令欧元走势艰难 * 欧元兑美元和日圆整理跌幅 * 美元兑日圆下跌 路透东京2月20日 - 欧元兑美元和日圆周一早盘走势乏力，此前在上周末大跌，因法国大选相关担忧重燃。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。 英国去年6月公投决定退欧后，政治紧张局面及其对欧元区的潜在影响，一直令欧元承压。 欧元兑美元 上涨0.1%至1.0619，周五跌0.6%。欧元兑日圆 小升0.15%至119.935，此前曾触及11个交易日低点119.650。欧元兑日圆周五下滑近1%。 “对日圆构成支撑的最新一轮避险操作可能是偶发性的，因为全球股市仍受到良好支撑。这并不是波及更广泛的金融市场、导致日圆出现避险买盘的典型的‘避险行为’，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 目前，日圆的相对强势压制美元走势。美元兑日圆 延续周五跌势，下滑0