版本:
中国
债券 | 2012年 5月 3日 星期四 06:39 BJT

修正:〔美国数据〕4月27日当周住房抵押贷款申请上升,购房需求改善--MBA

(更正:修改英文原文报导的链接)

路透纽约5月2日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国住房抵押贷款申请小幅增加,连续第二周受购房需求改善的提振.

截至4月27日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数微升0.1至698.2.再融资指数下降0.7%至3,687.7.购房抵押贷款指数上升2.9%至190.7,.

再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的73.4%减至72.6%.

该周30年期固息抵押贷款利率上升1个基点,平均为4.05%.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 吴云凌;审校 王洋

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐