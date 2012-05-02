修正:〔美国数据〕4月27日当周住房抵押贷款申请上升,购房需求改善--MBA

《全球主要国家债券发行预告》--2月20日-2月27日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
(更正:修改英文原文报导的链接)
路透纽约5月2日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国住房抵押贷款申请小幅增加,连续第二周受购房需求改善的提振.
截至4月27日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数微升0.1至698.2.再融资指数下降0.7%至3,687.7.购房抵押贷款指数上升2.9%至190.7,.
再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的73.4%减至72.6%.
该周30年期固息抵押贷款利率上升1个基点,平均为4.05%.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 吴云凌;审校 王洋
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