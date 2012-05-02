〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及四个月低位,因欧洲供应增长

路透新加坡5月2日电---亚洲石脑油裂解价差周三大跌20%,触及四个月低位每吨99.13美元,因随着欧洲供应增长,可能有更多的西方船货被运往亚洲.

欧洲供应增长由多重因素引起,其中包括炼厂检修结束、没有往美国的油品出口,以及液化石油气(LPG)价格下跌等.

LPG可以用来替代石脑油.

"欧洲丙烷的价格大跌.与亚洲不同的是,欧洲炼厂可以用更多的LPG进行裂解,"一名驻新加坡的交易商表示.

"欧洲炼厂应当能用LPG替代40-50%的石脑油."

亚洲炼厂则可以替代5-15%的石脑油.

欧洲市场疲弱,抵消了印度石脑油出口量低的部分影响.

印度1-5月的石脑油出口量一直低于2011年近90万吨的月均出口量.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 996.50 -23.50 -2.30 1020.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 108.35 -2.61 -2.35 110.96

97号现货汽油GL97-SIN 133.55 -4.22 -3.06 137.77

95号现货汽油GL95-SIN 131.70 -4.50 -3.30 136.20

92号现货汽油GL92-SIN 128.20 -1.85 -1.42 130.05

汽油裂解差价GL92-SIN-CRK 8.55 -2.03 -19.19 10.58 (完)