〔国际油市〕亚洲燃料价格攀升,受强劲买盘支撑

路透新加坡5月2日电---亚洲燃料油的直接价格周三攀升,受到中国光汇石油和BP在互换市场的强劲买盘支撑.

中国光汇石油购买了市场上交易的16万吨5月380-cst燃料油合约中的15万吨,石油巨头BP购买了12万吨6月380-cst燃料油中互换的10万吨.

中国光汇石油也购买了在亚洲交易窗口期间成交的四笔现货中的两笔,每吨较新加坡380-cst燃料油现货报价升水2.50美元.

中国光汇石油在市场上的表现依旧抢眼,尽管该公司在港交所发布获利预警.

声明称,该公司预计在截止2012年6月30日的会计年度净利下跌,由于国际供应和船舶加油业务的整体毛利率下跌、衍生金融工具的公允价值变动损失,以及整体经营成本的上升.

5月380-cst燃料油的强劲涨势,缩窄了180cst和380cst燃料油的价差,又称为粘度差(viscosity spread),目前低于每吨10.00美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $731.35 $3.90 0.54 $727.45

现货380CST燃料油 FO380-SIN $722.10 $5.15 0.72 $716.95

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $726.00 $3.00 0.41 $723.00

380CST船用燃料油升水 $3.90 -$2.15 -35.54 $6.05

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $2.00 -$0.25 -11.11 $2.25

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.65 $0.10 3.92 $2.55 (完)