〔国际油市〕亚洲柴油和航煤裂解价差双双持稳,市场关注套利机会

路透新加坡5月2日电---亚洲中质馏分油裂解价差周三继续持稳,贸易商关注将柴油和航煤从亚洲运往欧洲的套利机会.

路透数据显示,6月柴油和航煤裂解价差均小升0.01美元,分别报17.18美元和17.57美元.5月期货转掉期(EFS)下跌0.06美元至每吨负19.50美元.

BP已初步预定Myrtos装载9万吨柴油,将至从韩国运往欧洲,船期为5月中旬,但这尚未经证实.

一家在新加坡的贸易商表示,东方-西方价差本周走阔,柴油和航煤的套利看似有利可图.

"不管套利窗口是否打开,主要石油公司都将派遣船货,不过欧洲的需求只是目前还不足以拉动亚洲船货."

欧元兑美元EUR=的下滑加上运费率高企,使得欧洲进口油品更为昂贵,这反过来也压制需求,这位贸易商说.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 133.14 0.21 0.16 132.93

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.82 0.18 0.14 132.64

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.55 -0.39 -0.29 133.94

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 135.02 0.18 0.13 134.84

5月柴油互换 GOSGSWMc1 133.02 0.16 0.12 132.86

6月柴油互换 GOSGSWMc2 133.20 0.21 0.16 132.99(完)