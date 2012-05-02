(重温稿)〔中国铁路〕铁道部第一季亏损69.79亿元,负债率为60.62%

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
路透北京5月2日电---中国铁道部财务司最新数据显示,铁道部今年第一季录得亏损69.79亿元人民币;负债率为60.62%,与去年末几无变化.
刊登在上海清算所网站的铁道部一季度财务报表并显示,去年铁道部实现税后利润3,100万元,同比倍增.
截止3月底,铁道部负债合计2.43万亿元,较去年底增0.71%;资产总计4.01万亿元,较上年末增长0.72%.
同期,其流动比(流动资产合计/流动负债合计)为86.8%,较去年底的74.7%有所提高,说明其短期偿债能力有所增强.去年底,联合资信维持铁道部主体及债项AAA评级.[ID:nSB1309666]
截止一季度末,国内外贷款仍是铁道部最主要的资金来源,占比从去年末的62.58%进一步抬升至66.79%.
去年甬温线动车追尾特大事故后,铁道建设融资问题一直为市场密切关注.中国总理温家宝2月表示,铁路建设资金紧张,国家准备采取的办法包括国家资金保障、财政担保发行债券.[ID:nSB1384262]
铁道部此前数据显示,今年1-3月铁路固定资产投资和基本建设投资虽仍延续下滑的态势,但较1-2月降幅进一步缩窄.[ID:nSB1500806](完)
参看详情,请点选上海清算所网站(here)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI