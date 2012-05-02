(重温稿)〔中国铁路〕铁道部第一季亏损69.79亿元,负债率为60.62%

路透北京5月2日电---中国铁道部财务司最新数据显示,铁道部今年第一季录得亏损69.79亿元人民币;负债率为60.62%,与去年末几无变化.

刊登在上海清算所网站的铁道部一季度财务报表并显示,去年铁道部实现税后利润3,100万元,同比倍增.

截止3月底,铁道部负债合计2.43万亿元,较去年底增0.71%;资产总计4.01万亿元,较上年末增长0.72%.

同期,其流动比(流动资产合计/流动负债合计)为86.8%,较去年底的74.7%有所提高,说明其短期偿债能力有所增强.去年底,联合资信维持铁道部主体及债项AAA评级.[ID:nSB1309666]

截止一季度末,国内外贷款仍是铁道部最主要的资金来源,占比从去年末的62.58%进一步抬升至66.79%.

去年甬温线动车追尾特大事故后,铁道建设融资问题一直为市场密切关注.中国总理温家宝2月表示,铁路建设资金紧张,国家准备采取的办法包括国家资金保障、财政担保发行债券.[ID:nSB1384262]

铁道部此前数据显示,今年1-3月铁路固定资产投资和基本建设投资虽仍延续下滑的态势,但较1-2月降幅进一步缩窄.[ID:nSB1500806](完)

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