〔亚洲橡胶〕5月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

《台湾重要政经日程》--2月20日-10月10日
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路透5月2日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 5月 301.0 23 299.0 7
* 6月 303.1 50 301.1 13
* 7月 307.3 173 305.4 20
* 8月 311.3 252 309.2 47
* 9月 314.1 3855 312.0 506
* 10月 315.8 6243 314.0 1020
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
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--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。
路透台北2月20日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,969亿台币。