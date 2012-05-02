〔美国热股〕诺基亚与Carl Zeiss达成生产高端可拍照手机的独家协议

《台湾重要政经日程》--2月20日-10月10日
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路透5月2日电---诺基亚NOK1V.HE (NOK.N)与镜头制造商Carl Zeiss达成生产高端可拍照手机的独家协议,诺基亚并表示,将在本月推出一款新的高端可拍照手机.
在周三盘初交易中,诺基亚股价下跌3.26%,至3.56美元.(完)
--编译 于春红;审校 吴云凌
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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路透台北2月20日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,969亿台币。
* 法国大选进展令欧元走势艰难 * 欧元兑美元和日圆整理跌幅 * 美元兑日圆下跌 路透东京2月20日 - 欧元兑美元和日圆周一早盘走势乏力，此前在上周末大跌，因法国大选相关担忧重燃。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。 英国去年6月公投决定退欧后，政治紧张局面及其对欧元区的潜在影响，一直令欧元承压。 欧元兑美元 上涨0.1%至1.0619，周五跌0.6%。欧元兑日圆 小升0.15%至119.935，此前曾触及11个交易日低点119.650。欧元兑日圆周五下滑近1%。 “对日圆构成支撑的最新一轮避险操作可能是偶发性的，因为全球股市仍受到良好支撑。这并不是波及更广泛的金融市场、导致日圆出现避险买盘的典型的‘避险行为’，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 目前，日圆的相对强势压制美元走势。美元兑日圆 延续周五跌势，下滑0