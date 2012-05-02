〔欧洲股市〕收低,因数据令经济成长相关忧虑升温

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.4%

* 欧元区制造业报告助燃经济和财政忧虑

* 美国数据令复苏希望蒙阴

路透伦敦5月2日电---欧洲股市周三下跌,因欧元区宏观数据疲软,进一步提升对该区债务危机的忧虑,且美国数据也打压了有关美经济或推动欧美经济成长的乐观情绪.

STOXX欧元区银行股.SX7E跌2.9%,因数据显示欧元区经济进一步下滑,令各国政府减赤的努力变得更为困难.该指数成分银行拥有大量欧元区公债.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.4%,报1,043.65点.欧洲STOXX 50指数.STOXX50E跌0.7%,报2,290.31点.

周三公布的调查显示,4月欧元区制造业衰退进一步加剧,原本始于二线国家的低迷之势似乎也在德法等欧元区核心国家生根.[ID:nST0454676]

美国商务部周三公布,美国3月工厂订单下跌1.5%,预估为下跌1.6%,2月工厂订单修正为增加1.1%,前值为增加1.3%.3月工厂订单跌幅为2009年3月以来最大.

美国ADP就业报告显示,4月美国民间就业人数增幅为11.9万人,增幅为去年9月以来最低,远低于路透调查预估的增长17.7万人.[US-ECI-CMN]

"整顿财政的努力明显已经开始,过程中压力很大.对某些经济体来说,需要很多年才能走上较为稳定的道路,"花旗策略师Jonathan Stubbs说.

他建议从食品饮料、烟草和医疗企业股中寻找"防御型增长",并通过奢侈品、化学、基础资源和汽车企业股等周期型股,来增加新兴市场成长型股敞口.从估值角度来看,他对银行股持中性态度.

英国富时100指数.FTSE收跌0.93%,至5,758.11点;德国股市DAX指数.GDAXI跌0.75%,报6,710.77点;法国CAC-40指数.FCHI下滑0.42%,至3,226.33点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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