〔欧元债市〕德债收益率触及纪录低位,受经济增长忧虑影响

* 欧元区制造业进一步衰退

* 美国民间部门就业数据疲弱引发对公债的避险买盘

* 在西班牙公债标售及周末大选前,德债价格触及纪录高位

路透伦敦5月2日电---德债收益率周三跌至纪录低位,因欧元区制造业下滑及美国民间就业数据弱于预期令投资者担心全球经济增长放缓,从而令投资者到低风险资产中避险.

德债期货触及141.83的纪录高位,并上看更高领域,因欧洲央行在周四政策会议上料对欧元区经济增长前景采取更加谨慎的措辞.欧洲央行料将维持利率在1%不变.

高风险资产人气较弱可能亦将使周四西班牙和法国公债标售不畅,尽管一些交易商称,西班牙公债收益率上升可能将吸引一些国内买家.

周三公布的一项调查显示,4月欧元区制造业衰退进一步加剧,原本始于二线国家的低迷之势似乎也在德法等欧元区核心国家生根.[ID:nST0454676]投资者深受震撼.

美国民间就业服务机构ADP周三发布的报告显示,美国4月民间部门就业人数增加11.9万人,远低于预期.[ID:nEAPA20EH1]此后市场对公债的避险买盘加剧.

这使人们的关注焦点落在美国周五即将公布的非农就业数据上,看其是否将证实美国就业市场正在失去动能的忧虑.

根据路透数据,德国两年和五年期公债DE5YT=TWEB收益率分别触及0.07%和0.549%的纪录低位,10年期公债收益率DE10YT=RR触及1.599%的纪录低点.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB涨10个基点,至5.87%,表现逊于可比意大利公债.

西班牙周四将标售最多25亿欧元三年和五年期公债,这是标准普尔上周调降该国信用评级后,西班牙第一次标售公债.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB涨2个基点,至5.56%,逆转稍早跌势.

本周末希腊和法国大选结果的不确定性亦使投资者买入公债,但一些交易商称目前水准上的德债看起来价格太高.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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