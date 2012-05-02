〔英国债市〕英债期货攀升,因欧元区PMI和就业数据疲弱

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透伦敦5月2日电---英债期货周三上扬,表现略强于德债,因疲弱的欧元区PMI和失业数据限制对风险资产的需求.
英债与德债一同上扬,之前公布的采购经理人指数(PMI)调查显示,4月欧元区制造业衰退进一步加剧,区内失业率3月上升,而美国4月民间就业人口增幅不及预期.
数据点燃对英镑的避险需求,英镑兑欧元近几个月劲扬,因投资者将资金从负债累累的欧元区转向AAA评级的英国公债.
6月英债期货FLGM2收涨68个跳动点,报116.37,稍早触及两周高位116.51.
该合约整日表现强于可比德债期货,因英国以外的投资者在5月1日假期结束后重返市场,且对周二转弱的英国制造业PMI数据作出反应,该数据令更多量化宽松的可能性增加.
英国央行称,在最新一次7-15年期英债回购操作中投资者出售约36.1亿英镑的英债,央行的回购目标为14.9亿英镑,投标倍数为3.61,上次回购操作的投标倍数为2.19.数据公布后,英债走低.
另一项数据显示,英国3月抵押贷款批准宗数意外增加,且PMI调查显示,4月建筑业活动增速快于预期.数据公布后,英债一度削减部分涨幅.
现货市场,10年期英国公债收益率GB10YT=RR跌约5个基点,报2.05%,与可比德债收益率差小幅扩阔至约45个基点.
六年及以上年期的英债表现最佳,收益率回落多至5个基点.
投资者的下一个关注点为周四将公布的英国服务业PMI数据,英国央行总裁金恩于周三2000 GMT将发表的讲话.(完)
--编译 母红;审校 李军
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中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。