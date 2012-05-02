〔金属期市〕期铜跌近2%,受全球经济放缓忧虑拖累

* 铜价因避险因素而下跌

* 欧元区及中国制造业数据疲弱及美国就业数据较差均打压铜价

* 铜的逆价差从周一高位回落

* 市场关注:周四美国将公布一周初请失业金数据

路透纽约/伦敦5月2日电---铜价周三跌至一周低位,欧盟和中国制造业活动萎缩且美国民间部门就业数据较差致使人们担心全球经济放缓.

铜价今日跌近2%,与股市及欧元等其他风险资产一同下挫,因之前数据显示4月欧元区制造业活动进一步放缓,为连续第九个月萎缩.其中尤以意大利和西班牙为甚,德国制造业也萎缩.

"欧洲数据暗示该地区经济还没有走出衰退,实际上,在泥潭里越陷越深,"多伦多CIBC商品分析师兼资深经济学家Peter Buchanan称.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3日低为每吨8,275美元,为近一周最低位,当日收低135美元,或1.6%,报8,305美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜HGN2下滑5.65美分,或1.5%,报每磅3.7870美元,盘中交投区间介于3.7665至3.8395美元.

汤森路透初步数据显示,纽约尾盘COMEX期铜成交量降至50,000口,较30日均值低逾三分之一.

美国公布疲弱的民间就业数据及3月工厂订单大幅下降后,人们对经济前景更加悲观,铜价跌势加剧.

汇丰4月中国制造业PMI终值已经连续六个月挣扎在荣枯分水岭下方,凸显中小制造业者在需求不振和成本上升等多重压力下,成长动能仍显匮乏,要求政府祭出更多扶持政策.[ID:nSB1522226]投资者对中国铜需求放缓的忧虑因该数据而加剧.

**逆价差下降**

LME最新公布的数据显示,5月2日铜库存减少2,600吨,最新库存为238,950吨.

LME现货铜较三个月期铜的升水周三降至65美元,周一曾升至2008年8月初以来最高的149美元.此次下降暗示短期供应紧张的状况有所缓解.

一些市场人士表示,预计LME现货与三个月期铜的逆价差将继续收窄,此前中国大型铜冶炼厂公布,将向LME仓库交割铜.

以下为1754GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 378.35 -6.00 -1.56 343.60 10.11

LME期铝 2098.00 -25.00 -1.18 2020.00 3.86

LME期铜 8305.00 -135.00 -1.60 7600.00 9.28

LME期铅 2132.00 -48.00 -2.20 2035.00 4.77

LME期镍 17280.00 -420.00 -2.37 18710.00 -7.64

LME期锡 22400.00 -150.00 -0.67 19200.00 16.67

LME期锌 2020.00 -33.00 -1.61 1845.00 9.49

上海期铝 16295.00 120.00 +0.74 15845.00 2.84

上海期铜 58780.00 300.00 +0.51 55360.00 6.18

上海期锌 15680.00 80.00 +0.51 14795.00 5.98

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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