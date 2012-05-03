〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大跌,因预期天气有利于作物生长

路透5月2日电---美国小麦期货周三大跌,芝加哥期货交易所(CBOT)近月软红冬麦合约跌4.1%,为数月来最大单日跌幅,交易商称因预期今年美国大丰收.

美国大平原和中西部重要种植区料将出现降雨,天气温暖,提振丰收或增加本已充足的库存之预期.

美元走强同样给小麦价格带来压力.交易商也指出,随着指标CBOT-7月合约WN2跌穿所有关键移动均线,出现技术性卖盘.

分析师预期美国农业部周五早间公布的报告将显示,小麦出口销售在600,000-850,000吨,高于此前一周的442,200吨.

Wheat Quality Council一年一度的冬麦巡察团认为,西堪萨斯州产量可能会高于上年同期.巡察团已经评估了堪萨斯州东部及北部地区,认为收成可能创下每英亩53.6蒲式耳的纪录.

AccuWeather气象学家Jason Nicholls说,中西部软红冬麦种植带和美国大平原地区硬红冬麦种植区料将出现更多降雨,有利于作物生长.

芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)称,将从5月14日起将CBOT所有谷物和大豆类产品期货每日交易时间延长至22小时.

CBOT称,即将到期的5月合约WK2有5口合约交割.

CBOT-5月小麦期货WK2收低26-3/4美分,报每蒲式耳6.07美元.

CBOT小麦预估成交量为126,246口.(完)

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