〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因多头平仓

路透5月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低逾1%,交易商称因包括多头平仓在内的技术性卖压以及美元上涨带来的压力.

交投最为活跃的7月大豆期货SN2收低1.23%,为六周最大跌幅,且在尾盘跌穿周一的低点.

基金持有的CBOT大豆净多头仓位创纪录,令市场易受定期的多头平仓影响.

大豆持续交割令近月合约受压,促使旧作/新作的价差交易.CBOT报称5月合约交割量为576口.

在欧元区公布的制造业数据以及美国公布的民间就业数据疲弱,助燃投资人对全球经济下滑的担忧后,美元指数.DXY上涨,显示投资人对商品等风险资产兴趣降低.

法国兴业银行(Societe Generale)上调今年大豆均价预估至每蒲式耳14美元,之前预估为12.50美元.

美国农业部证实向未具名目的地出口了20.4万吨大豆,2012/13年度付运,且向中国出口了3万吨美国豆油,2011/12年度付运.

CBOT-7月大豆期货SN2收跌18-1/2美分,报14.85美元.

7月豆粕合约SMN2收跌4.5美元,报每短吨429.7美元.7月豆油合约BON2收低0.20美分,收报每磅54.71美分.

今日CBOT预估大豆成交量为291,218口,豆油成交量为133,587口,豆粕成交量为85,408口.

以下为CBOT农产品期货在1932 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 642.25 -17.50 -2.7% -0.7%

CBOT大豆Sc1 1480.00 -17.75 -1.2% 23.5%

CBOT豆粕SMc1 428.50 -4.00 -0.9% 38.5%

CBOT豆油BOc1 54.33 -0.19 -0.4% 4.3%

CBOT小麦Wc1 607.00 -26.75 -4.2% -7.0%

CBOT稻米RRc1 1459.50 -16.00 -1.1% -0.1%

EU小麦BL2H0 218.00 1.50 0.7% 7.7%

NYMEX原油期货CLc1 105.24 -0.92 -0.9% 6.5%

道琼工业指数.DJI 13,246 -34 -0.3% 8.4%

现货金XAU= 1652.60 -9.23 -0.5% 5.7%

欧元/美元EUR= 1.3155 -0.0081 -0.6% 1.6%

美元指数.DXY 79.1500 0.2860 0.4% -1.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 1149 -3 -0.3% -33.9%

--------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]