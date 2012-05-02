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市场报道 | 2012年 5月 3日 星期四 05:11 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元小幅收低,因欧元区及美国就业数据疲软

路透多伦多5月2日电---加元兑美元周三小幅收低,欧元区和美国经济数据疲软,令投资者对全球经济前景更为悲观.

加元跟随海外走势,数据显示上月欧元区制造业进一步萎缩,随后欧元和全球股市下跌.

数据显示,美国民间雇主4月增聘雇员数量远低于预期,亦打压投资者购买风险较高资产的意愿,其中包括加元等大宗商品题材货币.

加元兑美元CAD=D4收报0.9865加元,或1.0137美元,略低于周二收盘时的0.9858加元,或1.0144美元.

"加元今天早上确实稍微走软,因ADP就业报告逊于预期.但在未来一天半里,加元可能仍在0.98-0.99加元区间,"BMO资本市场外汇销售执行董事Blake Jespersen说.

Jespersen预期,在本周稍晚美国就业数据公布前,交投将持续清淡.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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