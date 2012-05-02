〔美国债市〕公债价格上涨,因欧美经济数据疲弱

* 美国民间就业增幅低于预期

* 4月欧元区制造业进一步萎缩

* 美国财政部一如预期将标售720亿美元公债

路透纽约5月2日电---美国公债价格周三上涨,因欧洲制造业疲弱及美国民间就业增长放缓令人预期全球经济放缓,增强了投资者对低风险投资的需求.

分析师称,欧美最新公布的数据亦令人预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行可能将提供更多刺激措施以提振经济,这将利多公债市场.

"人们被迫买入公债,因欧美经济数据均较疲弱,"纽约Guggenheim Partners公债交易主管Jason Rogan称.

美国民间就业服务机构ADP周三公布的报告显示,美国4月民间就业人数增加11.9万人,远低于预期,是七个月来最低月度增幅,3月就业人数从原先公布的增加20.9万人下修至增加20.1万人.[ID:nEAPA20EH1]

美国商务部周三公布,3月工厂订单下降1.5%,因耐久财(耐用品)订单大幅下降4.0%,分析师此前预计3月工厂订单下降1.6%.[ID:nSB8535022]

欧元区数据显示,制造业进一步萎缩,令人更加担心即使欧元区最强经济体也感受到受撙节措施压制的邻国的影响.

"欧洲出现了非常严重的经济增长问题,"西雅图Russell Investments首席分析师Mike Dueker称,该公司管理着大约1,550亿美元资产.

这些忧虑激活市场对美债和德债的买盘.根据路透数据,德国五年和10年期公债收益率均降至纪录低位.

美国公债价格持于关键阻力位下方,投资者称在周五美国公布4月非农就业数据前,交易商不愿推高公债价格,或使公债收益率下探较低的交易区间.

在公开市场,指标10年期公债价格US10YT=RR涨6/32,收益率报1.92%,较周二尾盘跌3个基点.

10年期公债收益率陷于窄幅交易区间,一直低于关键的2%支撑位,该水准亦是美联储设定的通胀目标.

30年期公债价格US30YT=RR涨22/32,收益率报3.11%,较周二收盘低4个基点,接近逾一周前创下的三个月低位.

美国劳工部将于周五1230GMT公布4月非农就业报告,分析师预计就业岗位增加17万个.

**为就业报告作调整**

ING Investment Management固定收益宏观策略主管Rob Robis称,如果4月就业增长像3月一样低迷,或者没有远高于3月,那就意味着连续两个月就业低速增长,这比单独一个月更能说明就业市场增长放缓.该公司管理着1,600亿美元资产.

"在较差的ADP数据公布后,即使在其公布前,债市已消化4月非农就业岗位增长16万或17万个,"Robis称.

他称,10年期公债收益率已然处于数月交投区间的低端1.92%,如果4月非农就业岗位仅增加14万或15万个,那么公债"不会大幅上涨".

但如果就业岗位增加10万个,他称,"将是严重落后于预期,股市将遭到抛售,高风险资产将重新定价.这将使公债收益率进一步下跌."

相反,如果非农就业数据意外上升,比如说就业岗位增加20万个,那么将带动公债收益率上升,但即使上升,升幅也不会太大,Robis称.

"公债收益率将返回2%或2.05%区域,"他称.

财政部表示,在5月的季度再融资中,下周将共计标售720亿美元三年、10年和30年期新债.

财政部表示,尚未决定是否开始发行浮息债券,或在例行公债及国库券标售中接受负的得标利率.

-----------------------1940 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (+) 0.274

五年期公债US5YT=RR 100-08/32 (+01/32) 0.824

10年期公债US10YT=RR 100-22/32 (+06/32) 1.922

30年期公债US30YT=RR 100-08/32 (+22/32) 3.110 (完)

--编译 于春红;审校 李军

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