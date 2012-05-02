〔韩国数据〕4月外汇储备小升至3,168.4亿美元,受益于管理收益

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
路透首尔5月3日电---韩国央行周四在声明稿中表示,韩国4月外汇储备小幅增加,主要是受益于管理收益.
央行数据显示,4月底外汇储备从3月底的3,159.5亿美元增至3,168.4亿美元.
央行表示,英镑和日圆兑美元上涨也扶助提振韩国的外汇储备.
韩国央行截至3月底的外汇储备为全球第七大,其中89.8%为有价证券.
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):
4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月
316.84 315.95 315.80 311.34 306.40 308.63 310.98 303.38(完)
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--编译 利棣儿;审校 于春红
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
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路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI