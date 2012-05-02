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亚洲 | 2012年 5月 3日 星期四 05:16 BJT

〔韩国数据〕4月外汇储备小升至3,168.4亿美元,受益于管理收益

路透首尔5月3日电---韩国央行周四在声明稿中表示,韩国4月外汇储备小幅增加,主要是受益于管理收益.

央行数据显示,4月底外汇储备从3月底的3,159.5亿美元增至3,168.4亿美元.

央行表示,英镑和日圆兑美元上涨也扶助提振韩国的外汇储备.

韩国央行截至3月底的外汇储备为全球第七大,其中89.8%为有价证券.

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):

4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月

316.84 315.95 315.80 311.34 306.40 308.63 310.98 303.38(完)

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--编译 利棣儿;审校 于春红

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