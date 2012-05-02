〔加拿大股市〕收低,因全球经济数据疲弱

路透多伦多5月2日电---加拿大股市主要股指周三结束五日升势收低,在美国公布疲弱的民间就业数据,且欧洲和中国数据显示制造业活动萎缩殃及对较高风险商品的需求后,能源股和矿业股回落.

美国民间就业服务机构ADP周三公布的报告显示,美国4月民间就业人数增加11.9万人,远低于预期,是七个月来最低月度增幅,3月就业人数从原先公布的增加20.9万人下修至增加20.1万人.[ID:nEAPA20EH1]

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌102.67点,或0.8%,报12,230.12点,为逾一周最大跌幅.

10大类股中有六种收低,权重的能源股跌1.8%,原材料股跌1.6%.

周三公布的一项调查显示,4月欧元区制造业衰退进一步加剧,原本始于二线国家的低迷之势似乎也在德法等欧元区核心国家生根.[ID:nST0454676]

汇丰(HSBC)周三公布,4月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值回升至49.3,优于此前发布的初值49.1,但仍然为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1520442](完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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