〔加拿大股市〕收低,因全球经济数据疲弱

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
路透多伦多5月2日电---加拿大股市主要股指周三结束五日升势收低,在美国公布疲弱的民间就业数据,且欧洲和中国数据显示制造业活动萎缩殃及对较高风险商品的需求后,能源股和矿业股回落.
美国民间就业服务机构ADP周三公布的报告显示,美国4月民间就业人数增加11.9万人,远低于预期,是七个月来最低月度增幅,3月就业人数从原先公布的增加20.9万人下修至增加20.1万人.[ID:nEAPA20EH1]
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌102.67点,或0.8%,报12,230.12点,为逾一周最大跌幅.
10大类股中有六种收低,权重的能源股跌1.8%,原材料股跌1.6%.
周三公布的一项调查显示,4月欧元区制造业衰退进一步加剧,原本始于二线国家的低迷之势似乎也在德法等欧元区核心国家生根.[ID:nST0454676]
汇丰(HSBC)周三公布,4月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值回升至49.3,优于此前发布的初值49.1,但仍然为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1520442](完)
--编译 李军;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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欧洲股市报导........[.EUCN]
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月20日(一) 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 -- +0.2% 2月21日(二) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 55.8 制造业PMI 55.2 55.0 服务业PMI 55.7 55.6 2月22日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。