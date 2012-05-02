《综述》美国4月民间就业岗位增长放缓,激发经济动能减弱的忧虑

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
* 4月民间部门就业岗位增加11.9万个
* 新增就业岗位远低于预期
* 3月工厂订单下跌1.5%
* 上周购房抵押贷款申请增加
路透纽约5月2日电---4月美国公司新增雇聘人数为七个月来最低,对艰难复苏的劳动力市场而言是一个惹人担忧的信号,并加剧了美国经济已丧失部分动能的忧虑.
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国4月民间部门就业岗位增加11.9万个,远低于分析师预期的增加17.7万.3月数据也被调降.
美国政府周五将公布范围更广泛且备受关注的月度就业报告.
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月20日(一) 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 -- +0.2% 2月21日(二) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 55.8 制造业PMI 55.2 55.0 服务业PMI 55.7 55.6 2月22日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。