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货币新闻 | 2012年 5月 3日 星期四 06:34 BJT

《综述》美国4月民间就业岗位增长放缓,激发经济动能减弱的忧虑

* 4月民间部门就业岗位增加11.9万个

* 新增就业岗位远低于预期

* 3月工厂订单下跌1.5%

* 上周购房抵押贷款申请增加

路透纽约5月2日电---4月美国公司新增雇聘人数为七个月来最低,对艰难复苏的劳动力市场而言是一个惹人担忧的信号,并加剧了美国经济已丧失部分动能的忧虑.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国4月民间部门就业岗位增加11.9万个,远低于分析师预期的增加17.7万.3月数据也被调降.

美国政府周五将公布范围更广泛且备受关注的月度就业报告.

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