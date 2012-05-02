《美国重要政经日程》--5月3日

《香港报摘》--信报2月20日

--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。