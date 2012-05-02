《美国重要政经日程》--5月3日

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部发布一周初请失业金人数
1230 - 农业部公布一周出口销售
1400 - 房贷美(Freddie Mac)发布一周抵押贷款利率
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周地下天然气库存数据
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券
2000 - 农业部公布每周全球棉花价格
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
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--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月20日(一) 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 -- +0.2% 2月21日(二) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 55.8 制造业PMI 55.2 55.0 服务业PMI 55.7 55.6 2月22日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。