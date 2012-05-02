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亚洲 | 2012年 5月 3日 星期四 06:22 BJT

****澳新经济指标预测--5月3日-5月10日****

路透5月3日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------4月30日当周----------------------------------

5月2日(三)

2245 新西兰HLFS失业率 第一季 6.3% 6.3%

就业人数(较前季) +0.3% +0.1%

就业参与率 68.3% 68.2%

5月3日(四)

暂无重要数据

5月4日(五)

0130 澳洲央行季度政策声明

-------------------------------5月7日当周----------------------------------

5月7日(一)

0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 4月 -- +1.0%

报纸招聘广告(较前月) -- -0.6%

0130 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 4月 -- 正3

企业状况指数 -- 正4

0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 -- +0.2%

(较前季) 第一季 -- +0.4%

0130 澳洲建筑许可(较前月) 3月 -- -7.8%

2200 新西兰政府债务与GDP之比 3月底 -- 24.00%

5月8日(二)

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 -- 逆差4.80

商品/服务进口(较前月) -- -4%

商品/服务出口(较前月) -- -2%

0130 澳洲联邦政府预算

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +5.0%

5月9日-14日

2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 4月 -- +1.9%

(较上年同期) -- +4.2%

5月10日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 4月 -- 增加4.4

全职就业人数(万人) -- 增加1.58

就业参与率 -- 65.4%

失业率 -- 5.2%

2245 新西兰食品价格指数 4月 -- -1.0%

(完)

--编译 郑茵;审校 张荻

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