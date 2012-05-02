澳新经济指标预测--5月3日-5月10日****

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
路透5月3日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------4月30日当周----------------------------------
5月2日(三)
2245 新西兰HLFS失业率 第一季 6.3% 6.3%
就业人数(较前季) +0.3% +0.1%
就业参与率 68.3% 68.2%
5月3日(四)
暂无重要数据
5月4日(五)
0130 澳洲央行季度政策声明
-------------------------------5月7日当周----------------------------------
5月7日(一)
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 4月 -- +1.0%
报纸招聘广告(较前月) -- -0.6%
0130 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 4月 -- 正3
企业状况指数 -- 正4
0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 -- +0.2%
(较前季) 第一季 -- +0.4%
0130 澳洲建筑许可(较前月) 3月 -- -7.8%
2200 新西兰政府债务与GDP之比 3月底 -- 24.00%
5月8日(二)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 -- 逆差4.80
商品/服务进口(较前月) -- -4%
商品/服务出口(较前月) -- -2%
0130 澳洲联邦政府预算
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.0%
5月9日-14日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 4月 -- +1.9%
(较上年同期) -- +4.2%
5月10日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 4月 -- 增加4.4
全职就业人数(万人) -- 增加1.58
就业参与率 -- 65.4%
失业率 -- 5.2%
2245 新西兰食品价格指数 4月 -- -1.0%
(完)
--编译 郑茵;审校 张荻
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI