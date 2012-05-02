《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月2日

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 59.82 +0.02 +0.03 1876136
搜狐 (SOHU.O) 49.73 -0.57 -1.13 1051388
网易 (NTES.O) 60.16 +0.20 +0.33 460744
百度 (BIDU.O) 134.10 +0.62 +0.46 3173813
亚信科技 ASIA.O 12.68 -0.22 -1.71 484899
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 16.10 +0.57 +3.67 2411975
联电 (UMC.N) 2.72 +0.08 +3.03 760219
日月光 (ASX.N) 5.16 +0.05 +0.98 399304
矽品精密 (SPIL.O) 5.95 +0.11 +1.88 5916967
和信超媒体 (GIGM.O) 1.18 +0.01 +1.20 91012
友达 (AUO.N) 4.66 +0.15 +3.33 264563
中华电信 (CHT.N) 30.82 -0.26 -0.84 54112
台湾国际航电 (GRMN.O) 49.33 +1.84 +3.87 2955732
香港
中国移动 (CHL.N) 56.16 +0.55 +0.99 351935
中国联通 (CHU.N) 17.40 -0.24 -1.36 166291
中国电信 (CHA.N) 53.94 -0.07 -0.13 25668
中芯国际 (SMI.N) 2.53 +0.10 +4.12 13299
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.75 +0.09 +2.46 1700
(完)
--整理 张涛
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI