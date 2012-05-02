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亚洲 | 2012年 5月 3日 星期四 07:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月2日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 59.82 +0.02 +0.03 1876136

搜狐 (SOHU.O) 49.73 -0.57 -1.13 1051388

网易 (NTES.O) 60.16 +0.20 +0.33 460744

百度 (BIDU.O) 134.10 +0.62 +0.46 3173813

亚信科技 ASIA.O 12.68 -0.22 -1.71 484899

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.10 +0.57 +3.67 2411975

联电 (UMC.N) 2.72 +0.08 +3.03 760219

日月光 (ASX.N) 5.16 +0.05 +0.98 399304

矽品精密 (SPIL.O) 5.95 +0.11 +1.88 5916967

和信超媒体 (GIGM.O) 1.18 +0.01 +1.20 91012

友达 (AUO.N) 4.66 +0.15 +3.33 264563

中华电信 (CHT.N) 30.82 -0.26 -0.84 54112

台湾国际航电 (GRMN.O) 49.33 +1.84 +3.87 2955732

香港

中国移动 (CHL.N) 56.16 +0.55 +0.99 351935

中国联通 (CHU.N) 17.40 -0.24 -1.36 166291

中国电信 (CHA.N) 53.94 -0.07 -0.13 25668

中芯国际 (SMI.N) 2.53 +0.10 +4.12 13299

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.75 +0.09 +2.46 1700

(完)

--整理 张涛

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