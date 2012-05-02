〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续跌,受累于巴拿马型船运费下降

路透5月2日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第三日下跌,因巴拿马型船运费下降.

波罗的海乾散货运价指数跌3点或0.26%,至1,149点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.17%,日均获利下滑至13,509美元.分析师对巴拿马型船的短期前景存在分歧.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

来自拉美的季节性谷物出口提振船运需求,但这些出口料逐渐减少.

经纪公司Fearnleys在周报中称,"巴拿马型船舶市场过去几周明显转好.这种趋势现已停止,可能只是短期的修正,得等到运费持续走高才行."

McQuilling Partners在其市场评论中表示,鉴于当前的船舶运力供应,运费近期可能小幅上涨.

但RS Platou Markets的分析师则预计,巴拿马型船运费将进一步下降.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上升0.07%,至1,495点.

今年以来,波罗的海乾散货运价指数累计下跌约34%.该指数涵盖海岬型船、巴拿马型船、超轻便型船舶和轻便型船舶的日均获利.(完)