〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续跌,受累于巴拿马型船运费下降

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
路透5月2日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第三日下跌,因巴拿马型船运费下降.
波罗的海乾散货运价指数跌3点或0.26%,至1,149点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.17%,日均获利下滑至13,509美元.分析师对巴拿马型船的短期前景存在分歧.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
来自拉美的季节性谷物出口提振船运需求,但这些出口料逐渐减少.
经纪公司Fearnleys在周报中称,"巴拿马型船舶市场过去几周明显转好.这种趋势现已停止,可能只是短期的修正,得等到运费持续走高才行."
McQuilling Partners在其市场评论中表示,鉴于当前的船舶运力供应,运费近期可能小幅上涨.
但RS Platou Markets的分析师则预计,巴拿马型船运费将进一步下降.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上升0.07%,至1,495点.
今年以来,波罗的海乾散货运价指数累计下跌约34%.该指数涵盖海岬型船、巴拿马型船、超轻便型船舶和轻便型船舶的日均获利.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI