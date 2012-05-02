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亚洲 | 2012年 5月 3日 星期四 06:41 BJT

全球外汇市场5月3日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月2日(三)

2230 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将在该行主办的"寻找恢复经济稳定和增长的策略"会议上致欢迎辞

5月3日(四)

日本公共假期

0700 - 英国4月Nationwide房价指数

0730 - 德国央行执委Andreas Dombret在法兰克福发表演讲

0828 - 英国4月CIPS服务业采购经理人指数(PMI)

0900 - 欧元区3月生产者物价指数(PPI)

1130 - 就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas公布4月美国企业计划裁员人数

1145 - 欧洲央行利率决议

1230 - 欧洲央行总裁德拉吉举行新闻发布会

1230 - 美国非农生产率环比年率第一季初值

1230 - 美国一周初请失业金人数

1400 - 美国供应管理协会(ISM)4月非制造业指数

1500 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话

1700 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话

1730 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟讲话

2030 - 美联储一周资产负债表

-- - 美国国际购物中心协会(ICSC)4月连锁店销售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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