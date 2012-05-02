全球外汇市场5月3日主要消息

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月2日(三)
2230 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将在该行主办的"寻找恢复经济稳定和增长的策略"会议上致欢迎辞
5月3日(四)
日本公共假期
0700 - 英国4月Nationwide房价指数
0730 - 德国央行执委Andreas Dombret在法兰克福发表演讲
0828 - 英国4月CIPS服务业采购经理人指数(PMI)
0900 - 欧元区3月生产者物价指数(PPI)
1130 - 就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas公布4月美国企业计划裁员人数
1145 - 欧洲央行利率决议
1230 - 欧洲央行总裁德拉吉举行新闻发布会
1230 - 美国非农生产率环比年率第一季初值
1230 - 美国一周初请失业金人数
1400 - 美国供应管理协会(ISM)4月非制造业指数
1500 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话
1700 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话
1730 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟讲话
2030 - 美联储一周资产负债表
-- - 美国国际购物中心协会(ICSC)4月连锁店销售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI