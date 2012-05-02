《中国报摘》--中国证券报5月3日

* 头版头条:

--中国外汇交易中心数据显示,5月2日人民币对美元汇率中间价报6.2670,较前一交易日升值117基点,首次升破6.27,并连续第三个交易日创出2005年汇改以来新高.分析人士表示,人民币汇率4月末以来持续表现强势,短期内有望继续创新高.

* 其他:

--据透露,银监会正在研究制订理财产品创新和投资管理办法.未来银监会将对机构理财、同业理财、个人客户以及私人银行理财业务制订管理办法.分析人士预测,十几万亿理财资金投资的方向和途径届时有望明确,理财资金入市大门将打开.

--券商人士表示,根据已制订完成的中小企业私募债试点办法,房地产企业与金融业企业暂无缘私募债.

--中国物流与采购联合会钢铁物流专委会发布的钢铁行业PMI指数显示,4月环比回升6.4个百分点,达到55.7%;新订单指数继上月大幅回升重返扩张区间后,4月又升6.5个百分点达到59.2%,显示出之前持续低迷的钢市明显回暖.

--银监会主席尚福林近日表示,2011年末小微企业贷款余额达15万亿元人民币.其中,小企业贷款10.8万亿元,连续三年实现增速不低于全部贷款平均增速、增量不低于上年同期的"两个不低于"目标.

--环境保护部副部长张力军近日表示,要以环保核查和清洁生产为重点,着力推进重点行业污染防治.全面开展稀土、制革、铅蓄电池和再生铅等重点行业环保核查,严格开展上市环保核查和后督察.

--电监会正就电力企业节能减排工作开展情况进行督查.其中,发电企业二氧化硫等污染物排放及减排情况和脱硫(脱硝)设施建设运行情况将是检查的重点.中电联专家指出,脱硝改造需要火电设备停止运营,如果进行大规模火电机组环保改造或影响电力实际供应能力.

--据WIND资讯统计,截至5月2日,已披露数据的55家基金公司2011年净利润总额为76.08亿元.其中,14家公司亏损,占纳入统计公司数量的25%.具有可比数据的49家基金公司净利润总额同比减少19.7%,其中38家公司净利润下滑,占可比公司总数的78%.

--靖远煤电(000552.SZ)公告称,公司拟以16.36元/股的发行价格向靖煤集团非公开发行股份1.81亿股普通股股票,收购靖煤集团持有的红会一矿、红会四矿、魏家地矿等相关经营性资产及负债,以及勘察公司、洁能公司、晶虹公司100%股权.

--上海东方网股份有限公司党委书记何继良表示,要积极探索整体上市策略,争取年内向主管部门正式提交上市申请报告.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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