〔澳股业绩〕Westpac上半年现金获利增长1%,至创纪录的31.95亿澳元

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
路透悉尼5月3日电---澳洲以资产计第三大银行Westpac Banking Corp(WBC.AX)周四公布,上半年现金获利创纪录水准,受零售及企业银行业务推动.
上半年现金获利增加1%至31.95亿澳元(32.9亿美元),上年同期为31.7亿澳元.现金获利剔除了一次性因素和非现金会计科目,该指标备受投资者关注.
八位分析师平均预计,Westpac截至3月的六个月现金获利为31.2亿澳元.
该银行称,上半年净利下降25%至29.7亿澳元,因上年同期得益于税务整并的一次性因素.
Westpac股价今年至今已累计上扬13.7%,表现位居澳洲四大银行的第二位,表现最佳的澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)涨幅超过16%.(完)
--编译 王兴亚;审校 张明钧
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI