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亚洲 | 2012年 5月 3日 星期四 07:15 BJT

〔澳股业绩〕Westpac上半年现金获利增长1%,至创纪录的31.95亿澳元

路透悉尼5月3日电---澳洲以资产计第三大银行Westpac Banking Corp(WBC.AX)周四公布,上半年现金获利创纪录水准,受零售及企业银行业务推动.

上半年现金获利增加1%至31.95亿澳元(32.9亿美元),上年同期为31.7亿澳元.现金获利剔除了一次性因素和非现金会计科目,该指标备受投资者关注.

八位分析师平均预计,Westpac截至3月的六个月现金获利为31.2亿澳元.

该银行称,上半年净利下降25%至29.7亿澳元,因上年同期得益于税务整并的一次性因素.

Westpac股价今年至今已累计上扬13.7%,表现位居澳洲四大银行的第二位,表现最佳的澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)涨幅超过16%.(完)

--编译 王兴亚;审校 张明钧

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