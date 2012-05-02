〔英国经济〕英国央行本该对金融危机发出更强烈的警告--总裁金恩

路透伦敦5月2日电---英国央行总裁金恩周三表示,国内经济从金融危机中复苏的速度比希望的要慢,英国央行对于金融危机本该发出更加强烈的警告.

这是1939年以来英国央行总裁首次在和平时期发表电台广播讲话,他在讲话中还为英国这种超低利率和政府严厉撙节措施的政策组合进行了辩护.

他承认,英国央行未能在2008年危机前夕正确判断出银行业所面临的风险并发出警告.金恩的任期只剩下一年多一点.

"我们确实曾多次提醒大家注意风险,但没有想到风险成真时灾难会如此严重,"金恩说.