〔英国经济〕英国央行本该对金融危机发出更强烈的警告--总裁金恩

《全球主要国家债券发行预告》--2月20日-2月27日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透伦敦5月2日电---英国央行总裁金恩周三表示,国内经济从金融危机中复苏的速度比希望的要慢,英国央行对于金融危机本该发出更加强烈的警告.
这是1939年以来英国央行总裁首次在和平时期发表电台广播讲话,他在讲话中还为英国这种超低利率和政府严厉撙节措施的政策组合进行了辩护.
他承认,英国央行未能在2008年危机前夕正确判断出银行业所面临的风险并发出警告.金恩的任期只剩下一年多一点.
"我们确实曾多次提醒大家注意风险,但没有想到风险成真时灾难会如此严重,"金恩说.
"事后来看,我们当时应该大声疾呼,让大家知道在我们所建立的这种体系中,银行业过于重要以至于不能倒下,银行业扩张的速度过快而且借款太多,"轻度"监管未能阻止这些情况的发生,"金恩表示.
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。