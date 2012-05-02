〔货币市场〕预期ECB将放宽政策并据此布局,但央行5月料按兵不动

《全球主要国家债券发行预告》--2月20日-2月27日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透纽约/伦敦5月2日电---短期欧元区利率期货走势预示,欧洲央行(ECB)周四将维持利率不变,但可能在未来数月内进一步放宽货币政策,因为欧元区仍在痛苦的衰退中挣扎求生.
在很长一段时间风平浪静后,货币市场近期出现仓位调整活动,为央行进一步放宽政策做准备.
投资者原先认为,欧洲央行向银行业挹注约1万亿(兆)欧元(1.3万亿美元)低成本资金(LTRO),将明显影响到经济表现,可能是央行今年最后的重要举措之一.
但疲弱的企业调查结果,以及近期主权债务危机愈演愈烈,暗示LTRO的影响已经消退,现在可能有必要出台更多的宽松政策.
"尽管承认经济前景恶化,但(欧央行)总裁德拉吉似乎会说,央行向本地区银行业注入大量流动性,并将利率降至纪录低点,已经做得足够多了."Capital Economics首席全球分析师Julian Jessop认为.
"央行的LTRO在去年12月最初宣布时,对市场有很大的影响,但很难再复制一遍,即便德拉吉先生很想这样."Jessop说.
2012年期间的欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)远期合约ECBWATCH在过去一周下跌约2-6个基点至24-30个基点,而欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货<0#FEI:>上升,意味着市场预期Euribor会进一步走低.
较长期利率预计跌幅更大,说明市场预期央行的任何宽松举措将在下半年实施.
在周四的会后讲话中,外界普遍预期德拉吉将保持谨慎,暗示欧洲央行仍维持等待观望的立场.若他发出任何宽松暗示,将令市场中相应的调整仓位活动加速.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
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