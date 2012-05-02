〔货币市场〕预期ECB将放宽政策并据此布局,但央行5月料按兵不动

路透纽约/伦敦5月2日电---短期欧元区利率期货走势预示,欧洲央行(ECB)周四将维持利率不变,但可能在未来数月内进一步放宽货币政策,因为欧元区仍在痛苦的衰退中挣扎求生.

在很长一段时间风平浪静后,货币市场近期出现仓位调整活动,为央行进一步放宽政策做准备.

投资者原先认为,欧洲央行向银行业挹注约1万亿(兆)欧元(1.3万亿美元)低成本资金(LTRO),将明显影响到经济表现,可能是央行今年最后的重要举措之一.

但疲弱的企业调查结果,以及近期主权债务危机愈演愈烈,暗示LTRO的影响已经消退,现在可能有必要出台更多的宽松政策.

"尽管承认经济前景恶化,但(欧央行)总裁德拉吉似乎会说,央行向本地区银行业注入大量流动性,并将利率降至纪录低点,已经做得足够多了."Capital Economics首席全球分析师Julian Jessop认为.

"央行的LTRO在去年12月最初宣布时,对市场有很大的影响,但很难再复制一遍,即便德拉吉先生很想这样."Jessop说.

2012年期间的欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)远期合约ECBWATCH在过去一周下跌约2-6个基点至24-30个基点,而欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货<0#FEI:>上升,意味着市场预期Euribor会进一步走低.

较长期利率预计跌幅更大,说明市场预期央行的任何宽松举措将在下半年实施.

在周四的会后讲话中,外界普遍预期德拉吉将保持谨慎,暗示欧洲央行仍维持等待观望的立场.若他发出任何宽松暗示,将令市场中相应的调整仓位活动加速.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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