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货币新闻 | 2012年 5月 3日 星期四 07:10 BJT

〔澳新汇市〕新西兰元/美元下跌,此前新西兰公布疲软就业数据

路透悉尼5月3日电---新西兰元兑美元周四跌约0.5美分,之前新西兰公布第一季就业数据疲弱,经季节调整后的失业率升至6.7%.[ID:nSB1524030]

新西兰元/美元NZD=D4最新报0.8068美元,一度跌至0.8050的低位.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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