〔澳新汇市〕新西兰元/美元下跌,此前新西兰公布疲软就业数据

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
路透悉尼5月3日电---新西兰元兑美元周四跌约0.5美分,之前新西兰公布第一季就业数据疲弱,经季节调整后的失业率升至6.7%.[ID:nSB1524030]
新西兰元/美元NZD=D4最新报0.8068美元,一度跌至0.8050的低位.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
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--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月20日(一) 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 -- +0.2% 2月21日(二) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 55.8 制造业PMI 55.2 55.0 服务业PMI 55.7 55.6 2月22日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。