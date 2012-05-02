〔金砖国家〕5月2日股汇市收盘纵览

路透5月3日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.42%,报1,029.83点.

中国股市:沪综指放量收升1.8%,五一假期间利好频传令市场信心升温,包括深沪股市交易费获调降令交易成本下降,两只ETF首募超500亿元带来增量资金,及中国4月PMI回升至一年高位等.分析人士认为,随着市场信心持续改善,大盘可能继续振荡盘升,短线沪指或向上测试前期高点2,478点.沪综指.SSEC收报2,438.436点,涨42.12点,或1.76%;上海A股成交额升至近1,236亿元人民币,上一交易日为838亿元.[.SSCN]

香港股市:恒生指数收在六周高点,因数据显示美国经济增长步伐和中国制造业活动都在加速,这推动了金融股的上涨.恒生指数.HSI收高1.02%,报21,309.08点.恒生国企指数.HSCE收涨0.59%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收升,仍未脱离近日6.30元附近主要区间,并且较第三日创下新高的中间价,波动幅度亦再超过0.5%,不过与1%的新界限尚有距离.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水300点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3370元.[CNY/CN][ID:nSB1523138]

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印度股市:主要股指在5月首个交易日小幅收跌,因4月汽车销售数据令人失望拖累塔塔汽车(Tata Motors)等汽车股下滑,且投资者对银行股近期涨幅获利了结.指标BSE指数.BSESN微跌0.1%,至17,301.91点.[.BO][ID:nL4E8G28A2]

印度汇市:印度卢比兑美元一度跌破53,几乎触及四个月低位,受累于石油进口商买入美元,但市场臆测央行出手干预,协助卢比收复部分失地.印度卢比兑美元INR=D2一度跌至53.02,为1月5日以来未见水准,随后反弹收在52.96/97水平.周一收报52.73/74.印度汇市周二适逢公共假日休市.[INR/][ID:nL4E8G25ZE]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,569.100点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.58%至831.50点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX微升0.03%至29.4020;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX扬升0.85%,报38.6949.

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巴西股市:周三上涨,受中国制造业状况改善支撑;巴西石油巨擎Petrobras的股票上扬,因市场押注燃油价格上调.中国是巴西的最大贸易伙伴,也是铁矿石、大豆、铜和石油等大宗商品的重要买家.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收升0.98%,至62,423.56点.[ID:nL1E8G2KJW]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元周三下挫超过1%,跌至2009年7月以来最低收盘水平附近,受累于央行将采取更多干预行动和调降利率至纪录低位的预期.截止1644GMT,巴西雷亚尔兑美元BRBY挫跌1.05%至1.9268.[ID:nEAP10Q200]

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南非股市:综合指数创收盘纪录高位,得益于中国制造业数据改善提振市场对必和必拓(BILJ.J)等资源股的买兴.综合指数.JALSH收涨0.24%至34,482.43点,为17年历史上的最高收盘水准,盘中触及34,647.73点的纪录新高.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.27%至30,446.28点.[.J][ID:nL5E8G2C9I]

南非汇市:南非兰特兑美元追随欧元跌势走软,并脱离盘中稍早触及的一个月高位,因数据强化了对欧元区经济增长疲弱的担忧.截至1557GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3跌0.31%,报7.7491,前一交易日收报7.7251.[ZAR/][ID:nL5E8G2FYS]