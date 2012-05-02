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亚洲 | 2012年 5月 3日 星期四 07:00 BJT

〔东京汇市〕欧元亚洲盘初走势不稳,市场在ECB政策会议前保持谨慎

2238GMT---欧元在亚洲市场盘初走势不稳,兑美元EUR=在海外市场曾低见1.3121美元,此前出炉的欧洲制造业数据表现不佳,增添经济放缓的佐证.

欧元兑美元最新报1.3153.法国和希腊即将出现的政治不确定性或将打压欧元.技术图表看跌,支撑位在云区底部1.3110附近.

美元指数.DXY上涨,报79.172,脱离九周低点78.603.美元兑日圆JPY=EBS报80.140日圆,摆脱周二触及的两个半月低位79.640.

由于日本市场适逢假期休市,成交料将清淡.

亚洲市场没有太多数据公布,市场将关注欧洲央行(ECB)政策会议,欧洲央行或将维持利率不变,但市场臆测其措辞可能更加温和.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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