〔东京汇市〕欧元亚洲盘初走势不稳,市场在ECB政策会议前保持谨慎

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
2238GMT---欧元在亚洲市场盘初走势不稳,兑美元EUR=在海外市场曾低见1.3121美元,此前出炉的欧洲制造业数据表现不佳,增添经济放缓的佐证.
欧元兑美元最新报1.3153.法国和希腊即将出现的政治不确定性或将打压欧元.技术图表看跌,支撑位在云区底部1.3110附近.
美元指数.DXY上涨,报79.172,脱离九周低点78.603.美元兑日圆JPY=EBS报80.140日圆,摆脱周二触及的两个半月低位79.640.
由于日本市场适逢假期休市,成交料将清淡.
亚洲市场没有太多数据公布,市场将关注欧洲央行(ECB)政策会议,欧洲央行或将维持利率不变,但市场臆测其措辞可能更加温和.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
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--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI