〔纽约汇市〕欧元连跌第三日,因欧洲央行会议前欧洲经济数据不振(更新版)

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
(新增文末汇率表格)
* 欧元区数据彰显出该地区的脆弱性
* 有关欧洲央行重启长期再融资操作(LTRO)的臆测限制欧元跌势
* 关注欧洲央行会议,随后是法国希腊大选
路透纽约5月2日电---欧元兑美元周三连续第三天下跌,此前低迷的欧洲制造业数据,加重有关该地区经济放缓扩散至核心国家的忧虑.随后欧洲央行将举行会议,法国和希腊也将进行大选.
但欧元脱离低点,因猜测欧洲央行或通过第三轮长期再融资操作为欧元区银行业提供更多流动性,此前欧元区高负债国家和核心国的数据都证实经济前景恶化.
意大利制造业萎缩速度高于预期,德国、西班牙和法国数据均显示制造业活动大幅缩水.
政治不确定性仍然突出,本周末法国和希腊大选可能令欧元未来几周跌破1.30美元.
Faros Trading总经理Douglas Borthwick透露,欧洲央行周四或维持利率不变,并提供有关欧洲成长协议的更多细节.协议可能于6月峰会上公布.
"欧洲央行可能对调整LTRO抵押品价值减计比率一事进行讨论,但我认为讨论要到7月会议才会进行,"他说."(欧洲央行总裁)德拉吉可能会对通胀持强硬态度."
欧洲央行挹注资金,即LTRO,为欧元区银行业提供低息流动性,可能利好欧元.
欧元兑美元EUR=跌至1.3121美元,为逾一周最低,但在欧洲五一节假期后成交清淡.欧元尾盘报1.3154美元,跌0.6%.
"欧洲央行对通胀态度强硬的言论会提振欧元,欧元在1.3000-1.3300美元区间内."Borthwick表示.
选择权市场,一经纪商表示,据报对执行价在1.26美元的6月欧元卖权有强劲需求.买入这些卖权的投资人预计欧元在6月8日到期前将跌穿1.26美元.
对欧元卖权的需求增加或对欧元将下滑的押注增加可以从一个月风险逆转EUR1MRR=GFI中看出来,周三报-1.55,昨日报-1.50.三个月风险逆转EUR3MRR=GFI由周二的-2.3降至-2.4.
欧洲央行可能选择暂时重启长期再融资操作工具(LTRO)以避免在5月6日希腊选举中反对撙节措施的政党取得胜利可能引发的市场恐慌,花旗集团旗下CitiFX的G10策略部门主管Steven Englander表示.
支持希腊救助计划的两大政党目前仅有微弱的优势领先反对撙节计划的较小政党联盟.
"如果没有政策来有效缓解市场忧虑,我们认为欧元将作出负面反应,其1.31-1.33美元区间可能很容易面临被跌穿的风险."Englander表示.
欧元兑避险的日圆EURJPY=也触及两周低点,跌至105.11日圆,兑英镑EURGBP=D4跌至22个月低点,受显示欧元区就业市场持续恶化的数据打压.
在美国公布的民间就业数据逊于预期后,欧元也一度缩减跌幅,周五美国将公布关键的非农就业报告.
美元兑日圆JPY=尾盘报80.14日圆,升0.1%,脱离周二触及的两个半月低点79.640日圆.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3155 1.3236 -0.61 +1.62 1.2945
美元/日圆 JPY= 80.14 80.07 +0.09 +4.16 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 105.38 105.98 -0.57 +5.85 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9130 0.9075 +0.61 -2.62 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6199 1.6218 -0.12 +4.27 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9864 0.9858 +0.06 -3.23 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0333 1.0332 +0.01 +1.06 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2013 1.2013 +0.00 -1.08 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8118 0.8160 -0.51 -2.53 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8105 0.8147 -0.52 +4.12 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.7410 5.7170 +0.42 -3.94 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5536 7.5620 -0.11 -2.38 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.7361 6.7184 +0.26 -2.20 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8654 8.8993 -0.38 -0.54 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 梁睿雪/李军;审校 母红
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月20日(一) 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 -- +0.2% 2月21日(二) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 55.8 制造业PMI 55.2 55.0 服务业PMI 55.7 55.6 2月22日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。