〔纽约汇市〕欧元连跌第三日,因欧洲央行会议前欧洲经济数据不振(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 欧元区数据彰显出该地区的脆弱性

* 有关欧洲央行重启长期再融资操作(LTRO)的臆测限制欧元跌势

* 关注欧洲央行会议,随后是法国希腊大选

路透纽约5月2日电---欧元兑美元周三连续第三天下跌,此前低迷的欧洲制造业数据,加重有关该地区经济放缓扩散至核心国家的忧虑.随后欧洲央行将举行会议,法国和希腊也将进行大选.

但欧元脱离低点,因猜测欧洲央行或通过第三轮长期再融资操作为欧元区银行业提供更多流动性,此前欧元区高负债国家和核心国的数据都证实经济前景恶化.

意大利制造业萎缩速度高于预期,德国、西班牙和法国数据均显示制造业活动大幅缩水.

政治不确定性仍然突出,本周末法国和希腊大选可能令欧元未来几周跌破1.30美元.

Faros Trading总经理Douglas Borthwick透露,欧洲央行周四或维持利率不变,并提供有关欧洲成长协议的更多细节.协议可能于6月峰会上公布.

"欧洲央行可能对调整LTRO抵押品价值减计比率一事进行讨论,但我认为讨论要到7月会议才会进行,"他说."(欧洲央行总裁)德拉吉可能会对通胀持强硬态度."

欧洲央行挹注资金,即LTRO,为欧元区银行业提供低息流动性,可能利好欧元.

欧元兑美元EUR=跌至1.3121美元,为逾一周最低,但在欧洲五一节假期后成交清淡.欧元尾盘报1.3154美元,跌0.6%.

"欧洲央行对通胀态度强硬的言论会提振欧元,欧元在1.3000-1.3300美元区间内."Borthwick表示.

选择权市场,一经纪商表示,据报对执行价在1.26美元的6月欧元卖权有强劲需求.买入这些卖权的投资人预计欧元在6月8日到期前将跌穿1.26美元.

对欧元卖权的需求增加或对欧元将下滑的押注增加可以从一个月风险逆转EUR1MRR=GFI中看出来,周三报-1.55,昨日报-1.50.三个月风险逆转EUR3MRR=GFI由周二的-2.3降至-2.4.

欧洲央行可能选择暂时重启长期再融资操作工具(LTRO)以避免在5月6日希腊选举中反对撙节措施的政党取得胜利可能引发的市场恐慌,花旗集团旗下CitiFX的G10策略部门主管Steven Englander表示.

支持希腊救助计划的两大政党目前仅有微弱的优势领先反对撙节计划的较小政党联盟.

"如果没有政策来有效缓解市场忧虑,我们认为欧元将作出负面反应,其1.31-1.33美元区间可能很容易面临被跌穿的风险."Englander表示.

欧元兑避险的日圆EURJPY=也触及两周低点,跌至105.11日圆,兑英镑EURGBP=D4跌至22个月低点,受显示欧元区就业市场持续恶化的数据打压.

在美国公布的民间就业数据逊于预期后,欧元也一度缩减跌幅,周五美国将公布关键的非农就业报告.

美元兑日圆JPY=尾盘报80.14日圆,升0.1%,脱离周二触及的两个半月低点79.640日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3155 1.3236 -0.61 +1.62 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.14 80.07 +0.09 +4.16 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 105.38 105.98 -0.57 +5.85 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9130 0.9075 +0.61 -2.62 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6199 1.6218 -0.12 +4.27 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9864 0.9858 +0.06 -3.23 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0333 1.0332 +0.01 +1.06 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2013 1.2013 +0.00 -1.08 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8118 0.8160 -0.51 -2.53 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8105 0.8147 -0.52 +4.12 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7410 5.7170 +0.42 -3.94 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5536 7.5620 -0.11 -2.38 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7361 6.7184 +0.26 -2.20 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8654 8.8993 -0.38 -0.54 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/李军;审校 母红

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