〔欧洲个股〕诺基亚起诉宏达电和RIM侵犯其专利权

路透赫尔辛基5月2日电---陷入困境的手机生产商诺基亚NOK1V.HE以侵犯专利权为由将昔日同盟宏达电(2498.TW)告上法庭.目前诺基亚正努力筹集资金.

诺基亚在德国对宏达电、Research In Motion(RIM)RIM.TO和ViewSonic发起多宗诉讼,指控这些公司侵犯其从电源管理到数据加密等45项硬件和软件方面的技术专利权.

诺基亚在美国控告宏达电和ViewSonic,并将宏达电告到美国国际贸易委员会(ITC).

诺基亚上月表示,将寻求从专利权资产中获得更多营收.

诺基亚此举也宣告了与宏达电的同盟关系破裂,两者曾联手与德国专利公司IPCom打了多年的专利官司.