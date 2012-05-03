〔欧洲个股〕诺基亚起诉宏达电和RIM侵犯其专利权

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透赫尔辛基5月2日电---陷入困境的手机生产商诺基亚NOK1V.HE以侵犯专利权为由将昔日同盟宏达电(2498.TW)告上法庭.目前诺基亚正努力筹集资金.
诺基亚在德国对宏达电、Research In Motion(RIM)RIM.TO和ViewSonic发起多宗诉讼,指控这些公司侵犯其从电源管理到数据加密等45项硬件和软件方面的技术专利权.
诺基亚在美国控告宏达电和ViewSonic,并将宏达电告到美国国际贸易委员会(ITC).
诺基亚上月表示,将寻求从专利权资产中获得更多营收.
诺基亚此举也宣告了与宏达电的同盟关系破裂,两者曾联手与德国专利公司IPCom打了多年的专利官司.
宏达电称,在律师见到诉状前,不会对诺基亚的法律行动置评.该公司在电邮声明中称:"宏达电从2003年起就获得了诺基亚重要无线技术专利的使用许可.我们正等着接到诉状."
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30