〔英国经济〕复苏轨迹料历经坎坷,明年经济成长将加速--CBI

路透伦敦5月3日电---英国工业联盟(CBI)周四表示,由于有来自欧元区和原油价格高企等诸多阻碍,英国经济将面临漫长且艰难的复苏过程.CBI下调了2012年英国经济成长预估.

不过,该组织坚称,实际情况要更官方数据表现理想一些;政府数据显示英国经济在今年前三个月重回衰退.CBI还认为,2013年经济成长将加速.

"经济在沿着底部震荡,此外考虑到第二季额外银行休假日的影响,这种情况有可能会延续到夏季."CBI 首席经济顾问Ian McCafferty表示.

"然而,商业调查显示基本情况已经在开始好转,今年下半年应会见到更多动能."

CBI估计英国今年经济成长率仅0.6%,低于其2月预估的0.9%.

0.6%的预估值也低于政府所预期的0.8%.CBI表示,由此认为2012/13年和2013/14年的政府借贷将会高于预估.

CBI表示,6月的额外公共假日意味着,第二季经济将为零成长,但预计7月至9月当季将反弹0.7%.(完)